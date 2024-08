PROCURA

Bahia tem alta demanda por instaladores fotovoltaicos; saiba onde fazer curso gratuito

Mercado crescente demanda profissionais para instalação dos sistemas

N Nilson Marinho

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 05:00

O mercado solar cresce no país e com isso alguns postos de trabalho passaram a ser mais demandados pelo mercado de trabalho, como o instalador/montador de sistema fotovoltaico. Esse profissional é responsável por fixar e realizar a manutenção das estruturas usadas para a geração de energia solar e para garantir seu funcionamento em conformidades com as normas NR10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR35 (Trabalho em Altura).

Há algumas semanas, o engenheiro elétrico Glauber Souza concluiu o curso de Montador de Sistemas Fotovoltaicos, oferecido pelo Sistema Municipal de Intermediação de Mão de Obra de Salvador (Simm) dentro do programa Treinar para Empregar. Embora ele já acumulasse o conhecimento teórico na área da energia solar, faltava-lhe a prática para atuar no setor.

Glauber Souza concluiu o curso de Montador de Sistemas Fotovoltaicos Crédito: Arquivo pessoal

Tenho uma base teórica devido à faculdade de Engenharia Elétrica, porém na sala de aula a gente não tem muita prática. Precisamos buscar outros cursos de qualificação para adquirir essa prática que falta, sobretudo de atividades mais específicas. Vejo que essa área da energia fotovoltaica está crescendo muito e requerendo mão-de-obra qualificada. Achei que era uma boa oportunidade”, conta o engenheiro.

Glauber diz que após pesquisar sobre o setor concluiu que muitas empresas de instalação de sistemas fotovoltaicos têm se concentrado na parte comercial, ou seja, vender o material, e optado por terceirizar a montagem dos equipamentos. Por isso, ele pensa em futuramente criar sua equipe de instaladores.

“O engenheiro tem uma visão um pouco mais de projeto e planejamento. E pesquisando esse mercado foi que entendi que precisava da prática para formar uma equipe e prestar serviços para empresas, o B2B [Business to Business]”, completa o engenheiro.

A taxa de empregabilidade dos alunos certificados no mesmo curso feito por Glauber é de 90%, de acordo com Ivan Euler, titular da Secis. A gestão municipal pretende formar 300 novos profissionais até o final do ano.

Gabriela Conceição está no terceiro semestre do curso de Engenharia de Energia, no IFBA de Lauro de Freitas. No próprio instituto fez um curso de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos. Não só concluiu a formação como também foi chamada para ser facilitadora na empresa que oferece a qualificação.

Gabriela Conceição está no terceiro semestre do curso de Engenharia de Energia Crédito: Arquivo pessoal

Agora, a estudante pretende se aprofundar nas questões de segurança dos instaladores, já que além da graduação em andamento, também cursa Segurança no Trabalho.

“Na academia, vemos apenas números, mas no curso pude ver onde todos aqueles números iriam parar. Você entende na prática como funciona. Pretendo conciliar os meus conhecimentos em energia solar com os de Segurança no Trabalho, para que os instaladores possam trabalhar de uma maneira mais segura”, comenta Gabriela.

Marcos Rêgo, presidente da Associação Baiana de Energia Solar, confirma que o mercado segue em franco crescimento, assim como as empresas que prestam serviços na montagem de sistemas fotovoltaicos.

“A Bahia é o segundo estado no país em termos de potência outorgada. Ou seja, depois de Minas Gerais, a Bahia é onde tem e onde mais vai ter usina solar no Brasil”, diz.

Marcos Rêgo, presidente da Associação Baiana de Energia Solar Crédito: Divulgação

Ainda conforme Rêgo, os profissionais da área comercial são também bastante buscados. “A venda de sistemas solares é uma venda complexa, muitas vezes técnica e que leva tempo. Dessa forma, o profissional que trabalha na área comercial dessas empresas é uma pessoa mais qualificada que um vendedor do varejo”, explica.

Os interessados em participar do curso podem acessar o site do Treinar para Empregar (https://treinarparaempregar.salvador.ba.gov.br/) para obter mais informações.