Casa Nordestesse: Salvador ganha espaço exclusivo com marcas baianas

Casa Nordestesse chega ao Shopping Barra reunindo criadores baianos: (da esquerda para direita: A estilista Silas Filgueira, Cintia Kennedy, Gabriela Falcão, Gefferson Vila Nova, Moab Barros, Daniela Falcão, Sue Sampaio e Elis Cardim. Crédito: Caio Diniz @caiodiniz1

Dia 9 de agosto Salvador ganhará um novo espaço dedicado ao melhor da moda feita com criadores da Bahia e do Nordeste. É a Casa Nordestesse, projeto colaborativo idealizado por Daniela Falcão, jornalista com anos de experiência no mercado editorial de moda e que tem como sócia sua irmã, a advogada Gabriela.



A plataforma que busca evidenciar criadores nordestinos surgiu em 2021 e esse ano tem sua segunda experiência de espaço físico em Salvador, depois de circular por algumas capitais do Brasil. A novidade agora é que a Casa Nordeste tem previsão de durar 6 meses dentro do Shopping Barra, podendo ser estendida e com expectativa de renovação das marcas participantes. Uma oportunidade de atingir um público ainda maior.

Modelos posam com criações dos baianos que participam do Nordestesse os looks são das marcas: Balbina,Sue, MB Conceito, Silas Filgueira, Elia Cardim e Gefferson Vila Nova. Crédito: Caio Diniz @caiodiniz1

A ideia era trazer marcas baianas que não tinham ponto físico aberto ao público, junto com outras do Nordeste que estão em evidência e ainda não são comercializadas em Salvador, enriquecendo o leque de opções fashion na capital baiana. "A gente escolheu Salvador porque não tem outra cidade que tenha tantas marcas em destaque , mas que ao mesmo tempo sejam tão difíceis de encontrar. Existia essa urgência de dar casa em Salvador para marcas daqui", revela Daniela.

A "Casa" reunirá 15 marcas nordestinas de moda e decoração , sendo 7 baianas. O espaço pretende oferecer uma vivência ampla do melhor que a região pode oferecer, por isso incluirá experiências de degustação gastronômica também, de cachaças, geleias, cafés e outras iguarias nossas. Vem conhecer os baianos que estarão participando.

Serviço : CASA NORDESTESSE SALVADOR a partir de 09/08 : Shopping Barra, piso L4, Segunda a sábado – 09h às 22h | Domingo – 12h às 20h.

Gefferson Vila Nova (@geffersonvilanovalabel)

Crédito: Caio Diniz @caiodiniz1

A alfaiataria encontra o street wear nas mãos habilidosas de Gefferson. A marca estreou em maio no line up da mais importante semana de moda do país , o SPFW, com a coleção "Abstrato" inspirada no trabalho do paisagista modernista e artista visual Burle Marx. Destaca-se em seu trabalho a construção de uma alfaiataria casual minimalista extremamente bem feita e silhueta oversize.

Sue (@sosuebr)

Crédito: Caio Diniz @caiodiniz1

Sue Sampaio, nome por trás da marca homônima, tem uma longa experiência com grandes marcas de moda, incluindo internacionais como The Row (das irmãs Olsen) e nacionais como a Patrícia Bonaldi. Toda essa jornada se reflete em seu beachwear slow fashion focado na qualidade de itens atemporais e duráveis que podem ir da praia a noitada com muito estilo.

Sillas Filgueira (@sillasfilgueira)

Crédito: Caio Diniz @caiodiniz1

Conhecida há anos no mercado de confecção na Bahia como uma das melhores modelistas do Estado, Silas se firma agora com sua label autoral. Ela faz uma moda feminina descontraída e elegante que valoriza o corpo das mulheres e traz inovações como o desenvolvimento de um tipo de tweet leve e menos armado que pode ser usado o ano inteiro, e não só no inverno.

MB Conceito (@mbconceito) e Balbina (@sejabalbina)

Crédito: Caio Diniz @caiodiniz1

As duas marcas de Feira de Santana são comandadas por Mob Barros , uma de moda masculina, a outra feminina. As modelagens são amplas, confortáveis e os tons terrosos se destacam dando versatilidade aos itens. Outra marca registrada de ambas as brands é a valorização da nossa ancestralidade afrodescendente e do fazer manual materializado nos fuxicos e patchwork, confeccionados por artesãs de Feira.

Elis Cardim (@eliscardim_official)

Crédito: Caio Diniz @caiodiniz1

Aliar o luxo ao artesanal é o que faz a Elis. A marca radicada na Bahia usa fios nobres com o da seda como matéria prima para seus vestidos, quimonos e tops em crochê. O resultado são peças atemporais, exclusivas e sofisticadas com ótimo design contemporâneo, executadas por artesãs locais, valorizando toda a riqueza do arte do fazer manual.

Kennedy Bahia (@kennedybahiaoficial)

Crédito: Caio Diniz @caiodiniz1

O artista plástico chileno escolheu a Bahia como lar e festejou a exuberância do nosso clima tropical e cultura rica em suas tapeçarias coloridas. Hoje sua filha Cintia leva adiante o legado do pai. Peças de decoração como vasos , pratos que trazem os desenhos icônicos de Kennedy são alguns dos itens que podem ser encontrados na Casa Nordestesse, assim como pequenas tapeçarias

BATE PAPO DANIELA FALCÃO

Daniela Falcão curadora e idealizadora do projeto Nordetesse. Crédito: Caio Diniz @caiodiniz1

O que a moda feita no Nordeste precisa para ganhar mais evidência no mercado nacional?

Faltam políticas públicas de apoio à moda em alguns estados do Nordeste. O Ceará é um dos poucos exemplos contrário dessa realidade, eles conseguem fazer a segunda maior semana de moda do país, ficando atrás apenas do SPFW. A moda feita no Nordeste tem que se espelhar no Ceará e também ficar mais conhecida entre os próprios nordestinos e aí pode expandir para fora da região, é um fortalecendo o outro. Porque não faltam talentos.

Como é feita a curadoria de quem vai participar da Casa Nordestesse?

A escolha foi feita com base nas marcas locais que mais se destacaram recentemente, que estiveram no SPFW por exemplo, na Casa dos Criadores, mas também pensando em uma diversidade. Queremos mostrar que é possível ter uma moda com DNA nordestino, de qualidade, mas que podem ser usadas em qualquer momento do dia, na praia, academia , à noite. A curadoria feita destaca não só o que aparece na mídia , mas sobretudo o talento do bem feito. Jefferson Vilanova e Silas Figueiras são exímios construtores de roupa, temos que quebrar essa ideia que só fazemos estampa, somos bons nisso, mas temos mais a oferecer. Salvador tem muita gente talentosa que foi criada na indústria local de moda e agora tem um trabalho autoral que precisa ser visto.

Você percebe alguma singularidade na moda feita no Nordeste?

O que é um elemento comum no Nordeste é essa capacidade de trabalhar com linho e linha resort de um jeito que você pode usar o ano inteiro. Isso tem muito a ver com os desejos de consumos de hoje que está muito voltado para os tecidos naturais, alfaiataria mais casual e a versatilidade.

Uma loja no shopping foi pensada para atingir um público ainda maior?