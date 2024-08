FÓRUM

Claudiana Figueiredo integra eixo Empreendedorismo no Agenda Bahia 2024

A gerente Regional do Sebrae no Sul do estado compartilhará suas experiências no evento

Victor Lahiri

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 19:24

Claudiana Figueiredo tem uma longa trajetória profissional Crédito: divulgação

Gerente Regional do Sebrae no Sul do estado, Claudiana Figueiredo tem uma longa trajetória profissional, que será compartilhada durante o eixo Empreendedorismo, que integra a programação do Agenda Bahia 2024. Realizado pelo 15º ano pelo jornal Correio, o evento está marcado no próximo dia 23, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador. As inscrições, gratuitas, já foram encerradas.

A convidada traz um currículo amplo. Além de mestre em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, é especialista em Gestão de Cidades e Negócios Criativos e bacharel em Direito e Pedagoga. Tanto conhecimento já foi dividido com o público através de três livros do qual é autora: “Cidades Criativas - Inspiração para um Percurso”; “Um Sonho de Família” e “Mágicas de Voinha”. Claudiana também atua como multiplicadora do Sistema B e preside o Conselho da Tabôa, uma organização que promove o desenvolvimento sustentável e a economia criativa no sul da Bahia.

No eixo Empreendedorismo, Claudiana dividirá o palco com Arthur Lima, CEO da AfroSaúde; Diego Barreto, CEO do iFood; e Ju Ferraz, sócia diretora da Holding Clube, líderes em seus respectivos segmentos. Esse painel será mediado por Ju Ferraz e abordará as principais experiências desses empreendedores, além de apresentar cases de sucesso que estão moldando o cenário local e nacional.

O Agenda Bahia 2024 também contará com outros dois eixos importantes: Indústria e Agronegócio, cada um focado em discutir os desafios e oportunidades desses setores a partir tema do fórum este ano: "O futuro e o agora dos setores produtivos".

Confira a programação:

8h00 | Credenciamento

9h30 | Abertura do evento

9h50 | Eixo Indústria

Gustavo Boni | Coordenador de Global Advocacy da Braskem

Mariana Lisbôa | Diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A

Thiago Andrade | CEO da Petrobahia

11h00 | Eixo Agronegócio

Amaury Pekelman | Presidente-executivo da Biosul

Carminha Missio | Presidente do IAGRO e vice-presidente da FAEB

Fabiano Borré |CEO da Fazenda Progresso

Marcelo Lyra | VP Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen

12h05 | Eixo Empreendedorismo

Arthur Lima | CEO da AfroSaúde

Claudiana Figueiredo | Gerente Regional do Sebrae no Sul da Bahia

Diego Barreto | CEO do iFood

Ju Ferraz | Sócia diretora da Holding Clube

*Programação sujeita a alteração

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

