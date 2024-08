ARTESANAL

Confira o que faz um queijo levar medalha de ouro nos concursos

Foram 53 medalhas no VII Prêmio Queijo Brasil

Gil Santos

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 05:45

Produtores estão criando uma rota do queijo no estado Crédito: Cook Shoots Food | Shutterstock

Você já comeu queijo feito com leite de cabra banhado com ervas medicinais? E queijo que leva na receita pimenta calabresa? Talvez com pimenta rosa e orégano? A diversidade e, principalmente, a qualidade desses produtos está colocando os produtores de queijos artesanais da Bahia na boca do povo. No VII Prêmio Queijo Brasil, realizado em julho, o estado conquistou 53 medalhas, foi o mais bem colocado no Nordeste e o 6º do Brasil. Mas afinal, o que faz um queijo ser premiado?

O presidente da Associação Queijo Baiano e proprietário da Fazenda Licurizal, João Campos, explica que nos concursos são avaliados o aroma, o sabor, a textura e a aparência do queijo, e frisou que as condições do pasto, a saúde do gado e a técnica de produção interferem diretamente no resultado. Ele agradeceu o apoio do Sebrae e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Bahia (SENAR-BA) que oferecem qualificação técnica e incentivo aos produtores.

"Temos premiações na França, em 2023. Dois queijos meus, um no umbu e outra na quixaba, duas frutas da caatinga, foram premiados no concurso mundial. É uma receita minha. Fui testando até chegar nesse resultado. O que comprova que nossa matéria prima é imbatível. Não precisa necessariamente ter as técnicas mais elaboradas para produzir um queijo de qualidade", contou.

Este ano, o estado inscreveu 157 produtos no VII Prêmio Queijo Brasil. No município de Curaçá, por exemplo, a cooperativa Capribéee conquistou quatro ouros, três pratas e um bronze. Em São Domingos, no Sisal, a queijaria artesanal Maria Bonita conquistou o título de melhor da Bahia e medalha de ouro pelo queijo de ricota de cabra. Já a queijaria artesanal Queijo do Monte, em Itamaraju, levou dois ouros, duas pratas e um bronze.

A associação está fazendo um mapeamento para identificar o número exato de produtores e está montando uma rota do queijo na Bahia, com objetivo de explorar o potencial turístico do setor. Em setembro, pecuaristas de todo o estado vão participar de um evento na Ceasinha do Rio Vermelho, em Salvador, onde haverá troca de experiências e contato com as novidades do mercado.