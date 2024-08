NEGÓCIOS

Confira quem passou pela 15ª edição do Agenda Bahia

Público contou da relação com o evento

Gil Santos

Publicado em 24 de agosto de 2024 às 05:00

Carine Cidade participa desde 2016 Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O Agenda Bahia está debutando, e nesses 15 anos ficou conhecido por ser um evento que se antecipa às tendências que envolve o mundo dos negócios, mas outra característica marcante dos debates e palestras é o público. De certa forma, grande parte da plateia que ocupa as cadeiras e que lotou os auditórios nesses 15 anos participou de várias edições do agenda. São profissionais de diversos segmentos. Para provar a fidelidade a consultora de carreira e liderança Carine Cidade, 50 anos, levou um caderno que recebeu na edição de 2016. "Guardo até hoje", brincou. E continuou "O Agenda Bahia é um evento de atualização. A gente precisa conhecer o mercado. Lembro que no primeiro evento em que eu participei, em 2016, trouxeram baianos que estavam fazendo a diferença lá fora levando todo o nosso conhecimento, o que prova que temos bons profissionais, pessoas qualificadas e empresas que querem fazer a diferença", afirmou. Carine disse que encontra no Agenda Bahia conhecimentos que consegue por em prática com os clientes. Outros profissionais, empresários e autoridades públicas participaram ou assistiram a edição comemorativa, que este ano foi dividida em três blocos: indústria, agronegócio e empreendedorismo. Confira quem passou pela 15ª edição do Agenda Bahia e o que disseram sobre o evento:

Renata de Magalhães Correia, diretora do CORREIO Crédito: Marina Silva/ CORREIO

"É muito gratificante está celebrando esses 15 anos de Agenda Bahia. Se a gente fizer uma reflexão sobre quantos temas já foram debatidos e quanto conteúdo já foi gerado nesses 15 anos, isso nos gratifica muito, porque sempre pensamos no desenvolvimento da Bahia e nos vetores que sustentam a nossa economia", Renata de Magalhães Correia, diretora do jornal CORREIO.

Isaac Edington, Antonio Carlos Junior e Paulo Cavalcanti Crédito: Marina Silva/ CORREIO

"O Agenda Bahia vem nos últimos 15 anos trazendo debates importantes em termos de sustentabilidade, inovação, tecnologia, desenvolvimento e empreendedorismo justamente buscando motivar as pessoas a pensarem no futuro e nas oportunidades que o estado poderia oferecer. Reforçar essa discussão é fundamental para que nós possamos atrair novos empreendimentos para o estado", Antonio Carlos Junior, presidente do Conselho Administrativo do CORREIO.

"É a oportunidade do setor privado junto com o governo e a sociedade civil encontrar mecanismos para compreender as dificuldades e trabalhar o desenvolvimento econômico da cidade, do estado e do país. Um evento que consegue proporcionar esses encontros, unindo experiências desses três setores é de extrema importância", Isaac Edington, curador do Agenda Bahia.

"A democracia participativa se faz através desse exercício, das discussões, da aproximação harmoniosa e contributiva com nosso estado e as instituições para trazer desenvolvimento social e e econômico que interessa a todos nós. Não pode existir um estado desenvolvido socialmente sem uma economia forte. Essas discussões proposta pela Agenda Bahia são fundamentais e indispensáveis", Paulo Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB).

Bernardo Figueiredo, CEO da TAV Brasil Crédito: Marina Silva/ CORREIO

"A primeira coisa que precisamos fazer é ter uma discussão séria e profunda sobre os nossos problemas e o Agenda Bahia tem essa qualidade, é um evento que junta pessoas de alto nível para discutir problemas reais que a gente enfrenta, e busca soluções. O evento tem um papel importante de conscientização e de estímulo à boa prática tanto no setor logístico, quanto no setor industrial", Bernardo Figueiredo, CEO da TAV Brasil.

Marcelo Lyra, VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen Crédito: Marina Silva/ CORREIO

"O Agenda Bahia acabou se consolidando pela riqueza do conteúdo. Quando a gente propõe e discute temas transversais, como ocorreu no painel de agronegócios, certamente vão sair daqui ideias, posicionamentos e sugestões da indústria, do setor agrícola e do setor de serviços que são importantes para qualquer gestor público. A força desse projeto é o que ele produz de conteúdo e como esse conteúdo pode ser usado pelo poder público para gerar crescimento, empreendedorismo, bem-estar social coletivo, arrecadação de tributos e geração de emprego", Marcelo Lyra, VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen.

Prefeito Bruno Reis ao lado de Luciana Gomes, Renata, Antônio Carlos e Isaac Crédito: Marina Silva/ CORREIO

"O CORREIO está indo além de suas atribuições comuns, que seria levar informação e fazer a cobertura dos fatos, está preocupado com o crescimento e o desenvolvimento econômico que têm impactos na área social. Eu digo sempre que o maior programa de governo na área social é geração de emprego e renda. Reunir o setor produtivo do estado e da nossa cidade para discutir as tendências e novos nichos para crescimento e desenvolvimento econômico é muito importante", Bruno Reis, prefeito de Salvador e candidato à reeleição.

"O CORREIO cada vez mais se preocupa com o futuro. Da primeira edição até a 15ª é possível ver essa evolução e de forma positiva. Os primeiros temas falavam da Bahia daqui a dez anos. Hoje a gente não consegue mais falar daqui a dez anos, porque dez anos é muito tempo, e hoje é tudo muito rápido, e nós acompanhamos essa evolução. É um evento que traz sempre inovação e os temas mais atuais", Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do CORREIO.

Jorge Khoury (de azul) durante o evento Crédito: Marina Silva/ CORREIO

"É um debate atual, porque estamos vivendo um momento muito difícil da nossa economia, no mundo como um todo, e há a necessidade de se entrelaçar os entendimentos. A questão do agro e a questão da indústria tem a ver com o que temos de mais positivo, assim como o empreendedorismo", Jorge Khoury, diretor superintendente do Sebrae Bahia.

"Estamos cada vez mais vendo o agro se expandindo e as pessoas entendendo a valorização do setor. Ao longo desses 15 anos a gente viu crescimento e evolução, e trazer temas como o agronegócio para a pauta de discussões ajuda no fortalecimento da indústria", Kesley Jordana, presidente da Associação Baiana de Avicultura (ABA).

"Esse é um evento que analisa o presente e que, acima de tudo, enxerga as oportunidades que existem mais à frente e as necessidades para termos uma economia mais eficiente e através disso gerar uma Bahia melhor", Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Carminha Gatto Missio foi palestrante no Agenda Bahia Crédito: Marina Silva/ CORREIO

"Através dessa aproximação dos setores que está sendo fomentada no Agenda Bahia com certeza nós teremos atores atuando e fomentando mais ainda a economia, as questões sociais e ambientais do nosso estado e do nosso país", Carminha Gatto Missio, presidente do Instituto Agropecuário (Iagro) e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb).

"Esses fóruns de discussão trazendo tantos especialistas para fazer uma abordagem sistêmica das condições para o desenvolvimento local, integrado e sustentável é importantíssimo. Entendemos que aqui está o modelo de construção do futuro que a gente deseja, com inclusão socioprodutiva, geração de trabalho e renda, e um desenvolvimento que traga melhor qualidade de vida para as pessoas", Claudiana Figueiredo, gerente regional do Sebrae no Sul da Bahia.

Vladson Menezes, superintendente da Fieb Crédito: Marina Silva/ CORREIO

"Agenda Bahia tem se destacado por sempre trazer um tema relevante para a economia e para a sociedade baiana. Muitas vezes surgem propostas que depois resultam em políticas públicas e esse é o objetivo, discutir a Bahia. Gostei muito do tema desse ano", Vladson Menezes, superintendente da Fieb.

"Nesses 15 anos, o Agenda Bahia se consolidou como um importante polo de discussões e debates, mas também como um espaço de relacionamentos em que temos a possibilidade de reunir tanto o setor produtivo, quanto o poder publico em prol de soluções de gargalos e indicações de caminhos para fomentar o desenvolvimento do estado", Donaldson Gomes, jornalista do CORREIO e mediador das mesas de debate.

"Para o Salvador Shopping é uma honra fazer parte dessa iniciativa que pensa o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado. É uma discussão de extrema importância. Se a gente não pensar ESG em todas as nossas iniciativas não vamos estar fazendo de uma forma correta e sustentável, pensando na sociedade ao longo dos próximos anos", Juliana Marinho, gerente regional de Marketing do Grupo JCPM.