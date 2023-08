Conheça a primeira robô garçonete baiana

Modelo do robô fabricado na China: entrega pratos nas mesas, recolhe, anota pedidos e recepciona os clientes. Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ela faz de tudo. É prestativa, atenciosa, anota pedidos com agilidade, canta parabéns e até dança. A nova funcionária, no entanto, é a primeira garçonete robô interativa da Bahia. A Pepe Bot acaba de chegar para trabalhar na área gourmet do Almacen Pepe (@almacenpepe), na unidade do Horto Florestal, em Salvador. O equipamento 'fala' por Inteligência Artificial (IA), tem capacidade de interação, percepção multidimensional e outras funções que buscam agilizar o atendimento, reduzir erros de pedidos, além de proporcionar uma experiência diferente para quem frequenta o salão do restaurante.

“A vinda da Bot foi pensada estrategicamente como uma fonte de entretenimento, publicidade e marketing. Ela não foi adquirida para substituir o atendimento feito pelos nossos garçons. Ela possui atividades lúdicas em sua programação, que fazem o nosso cliente ficar encantado com a nossa mascote”, afirma o ceo do Almacen Pepe e Carballo Faro, André Faro.

A intenção, como complementa Faro, é provocar nos clientes a mesma surpresa que ele teve quando conheceu a Bot em um restaurante que visitou na Alemanha durante uma viagem de férias. “Quando me deparei com a robô, fiquei encantado. Passei uma hora acompanhando o desempenho dela, observando tudo que fazia. Fiquei tão impressionado e apaixonado que minha esposa brincou comigo, me perguntando se eu iria casar com a robô. E a partir daí surgiu a minha obstinação de colocar uma dessas no Almacen Pepe do Horto”, conta.

Ceo do Almacen Pepe, André Faro já adianta que deve adquirir outros dois robôs em breve. Crédito: Leo Trindade/ Divulgação

O modelo escolhido foi o KettyBot, fabricado na China, que realiza a entrega de pratos nas mesas e os recolhe à cozinha, recepciona e guia os clientes, exibindo ainda informativos e propagandas. “Além disso, o mais legal é que pode personalizar suas falas, exibir na tela fotos e filmes, levando os pedidos até o cliente de forma muito lúdica. Ainda na fase de testes, fizemos uma surpresa com uma aniversariante em nosso espaço. Ela estava reunida com toda a sua família e amigos e pedimos para a Bot levar o bolo. Foi o maior sucesso quando a Pepe surgiu cantando o ‘Parabéns da Xuxa’”.

O comando da área gourmet do Almacen Pepe fica por conta do chef Yuri Alvarez. Quem for lá, além de ser atendido pela robô, vai encontrar também desde o pão quentinho para o café da manhã até os combinados de sushi e o chopp para o happy hour, mais diversos produtos internacionais e nacionais. O espaço tem adega, bar, lanchonete, sorveteria com os gelatos artesanais, sushi-bar, pizzaria e hamburgueria.

“Pelo fato da Pepe Bot ser um atrativo em nosso espaço, o público está consumindo mais, devido a essa aproximação e interação que a robô causa em nossos clientes. É um aumento significativo, tanto no consumo quanto no volume de pessoas”, analisa Faro, que adianta que deve adquirir outras duas bots em breve.

Apesar de não revelar o valor do investimento para trazer o robô - por questões estratégicas da marca, só na fase de testes a chegada da Bot representou um incremento de 15% no fluxo do restaurante, de quinta-feira a domingo na semana passada.

“Robôs interativos e de serviços são uma forte tendência do setor de alimentação e já estão cooperando com grandes players pelo mundo. Como o fabricante do robô tem um representante oficial no Brasil para a comercialização, a Bot não demorou muito de chegar. Todos os trâmites levaram de 45 a 60 dias para a entrega na loja. A Bot traz inovação no atendimento, tornando o Almacen Pepe pioneiro”.

Como aumento do ticket médio de consumo devido à permanência por um tempo maior dos clientes, Faro já adianta que até o início do ano, o restaurante deve aumentar entre 10% a 20%, a oferta de novas vagas de emprego para atender a demanda.

“Os nossos atendentes já perceberam o quanto ela é atrativa aos nossos clientes. Nessa fase de testes feitos na área gourmet aumentamos o nosso faturamento gerando um retorno financeiro melhor, que irá impactar no aumento da nossa equipe. O acréscimo de contratações, não se estende somente a nossa área gourmet, engloba todo o nosso serviço, que vai desde o manobrista até nossa equipe de atendimento, abrindo novas oportunidades para o mercado de trabalho”.

Inovação

Para o professor do UniRuy e mestre em Marketing e Gestão Empresarial, José Hamilton Sampaio, a presença cada vez mais constante da tecnologia no atendimento ao consumidor pode se transformar em poderosa estratégia para criar vínculos, que resultem em engajamento e fidelização.

“Hoje, não basta conhecer o cliente. É preciso encantá-lo, apostar em soluções que atendam suas aspirações, satisfaçam seus desejos e necessidades, criando condições para gerar experiências memoráveis. Toda sua jornada precisa ser especial, uma experiência integrada. Sendo assim, nada mais estratégico que alinhar tecnologia de atendimento, mundo digital e ferramentas de marketing, para atender o consumidor desse segmento”, comenta.

Além disso, são clientes que estão hiperconectados, como complementa Sampaio: “São pessoas analíticas e que têm poder em suas decisões de compra. Utilizar esse avanço no nicho gourmet, para conquistar clientes e aumentar a lucratividade, se torna essencial”.