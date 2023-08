Os cursos oferecidos no sistema à distância possuem uma estrutura e qualidade que credenciam a formação do profissional. Crédito: Shutterstock

Para incrementar o currículo, que costuma ser o passaporte de acesso ao emprego, é comum que os profissionais recorram à formação complementar, através de cursos de capacitação ou atualização. Na Bahia, a preferência na hora de garantir a capacitação é a modalidade de ensino à distância (EAD) ou online, que tem auxiliado, sobretudo jovens, a conquistarem os primeiros empregos.



Estudante de Engenharia Química, Luís Filipe Carvalho, 20 anos, tem na bagagem três cursos online: Empreendedorismo, Segurança e Indústria 4.0. A iniciativa de estudar virtualmente tendo como objetivo sua formação profissional surgiu a partir de uma análise do mercado. “Quando percebi que os profissionais mais bem vistos pelas empresas são aqueles que possuem maior gama de conhecimentos e nem sempre conseguimos obter por meio de experiências, tanto pela falta de oportunidade tanto pela disponibilidade, [...] passei a buscar um aprendizado que pudesse me aprimorar enquanto profissional”, conta ele.

O resultado do seu engajamento com os estudos veio rápido. Em uma entrevista de emprego, Luís Filipe conseguiu a vaga que desejava e atribui parte desse mérito ao curso de Indústria 4.0. “O curso me ajudou a passar em uma seleção. Na entrevista, me perguntaram sobre o que pude aprender e como isso afetou a visão que tenho das novas formas de trabalho e perspectivas futuras”, acrescenta.

Além de cursos específicos na área de atuação do profissional, os cursos de capacitação básica, como o de informática e de idiomas, também são bastante procurados por aqueles que anseiam por um vínculo empregatício. Desde 2019, quando começou a buscar vagas para atuar como Jovem Aprendiz, a estudante de Direito, Júlia Guimarães, 20, fez oito cursos, sendo três de informática, dois voltados para comunicação profissional e três de idiomas, incluindo o estudo da língua turca.

“O curso do Pacote Office, principalmente o Excel, me ajudou a passar por uma seleção. Quando eu estava procurando os cursos foi quando começou a pandemia, e eu descobri sites que disponibilizavam os cursos que eu queria de forma gratuita, o que também foi importante porque eu não teria condições de custear todos eles”, alega a jovem, que comemora não ter precisado gastar sequer um centavo para obter novas formações no currículo.

Diferencial

Uma das primeiras etapas para os recrutadores, quando estão diante de um currículo, é avaliar se o candidato preenche os requisitos que são considerados imprescindíveis para a vaga ofertada. Antes, havia resistência em legitimar o conhecimento obtido por meio dos cursos online, mas, hoje, os tipos de modalidade não têm tanta relevância, segundo afirma a profissional de Recursos Humanos, Ana Valéria Nascimento, 31.

“Se o candidato tem um curso de uma determinada norma que é pré-requisito para aquela função e se é previsto em norma que pode ser feito pela modalidade online, então isso vai contar necessariamente para aquela contratação. A pessoa precisa ter o curso. Se vai ser online ou presencial, hoje, isso tem uma relevância muito baixa”, reitera.

Enquanto recrutadora, Ana Valéria afirma que costuma avaliar prioritariamente o engajamento do profissional no seu processo de aperfeiçoamento. “Se a gente pega um currículo para análise e vê que o profissional se formou há cinco anos e da formação para cá não houve nenhum tipo de engajamento com seu plano de desenvolvimento individual, naturalmente é feita uma análise sobre aquele perfil profissional. Acho que é sempre importante estar atento a esse processo de reciclagem, de atualização de tendências do futuro do que propriamente a modalidade do curso online ou presencial. O curso online passa a ser, sim, um curso bem avaliado”, destaca.

De acordo com a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Telma Brito Rocha, que pesquisa a modalidade de curso EAD, a qualidade e legitimidade do ensino à distância é totalmente possível de ser atestada e deve ser valorizada. “Temos tutoria, professor formador que elabora de maneira autoral os componentes curriculares para os cursos. É um recurso que não é barato e é preciso refletir sobre isso porque muitas vezes a educação à distância no Brasil fica desprezada por algumas instituições que não prezam por qualidade”, sinaliza.

Para Paloma Cunegundes, analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que oferta dezenas de cursos online e gratuitos a nível nacional e 11 cursos voltados para as demandas dos baianos a nível local, essas formações remotas ainda são importantes para quem quer saber do dia a dia de uma empresa ou para quem deseja empreender.

“Para a pessoa que quer se capacitar, os cursos EAD são importantes para agregar no currículo através dos certificados disponíveis a buscar do conhecimento através na nossa plataforma que traz muito conteúdo prático do empreendedorismo brasileiro. E para o empresário que atua no mercado, além de somar conhecimento, é algo que pode facilitar na diferenciação da concorrência e otimizar o dia a dia da empresa”, ressalta.

Vínculo

Para além do mercado de trabalho, os cursos à distância são alternativas buscadas pelos estudantes que sonham em seguir carreira na pesquisa acadêmica e precisam melhorar o Currículo Lattes, o currículo virtual criado e mantido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. Esse foi o caso do estudante de Psicologia da UFBA, João Pedro Nascimento, 22, que colheu bons frutos na universidade após investir na formação complementar.

“Fiz um curso de história das ciências pela Fundação Getúlio Vargas com intuito de obter horas complementares para a formação, alimentar meu Currículo Lattes, aprender mais sobre a minha área, me sentir e estar capacitado para estagiar ou conseguir alguma bolsa de inciativa científica. E deu certo, já que consegui alimentar meu currículo, e fui chamado para bolsista de pesquisa”, relata.

Para a professora da Faculdade de Educação da UFBA, Lanara Guimarães, que pesquisa educação à distância, no caso desses jovens que buscam a área acadêmica as contribuições que os cursos online podem oferecer são múltiplas. "Trazem aprofundamento teórico atualizado, de maneira acessível e flexível. Comumente os estudos científicos realizados nas especializações, transformam-se nos projetos de pesquisa exigidos na entrada do mestrado e doutorado", fala.

Os benefícios não param por aí. Quem ainda quer incrementar o currículo para outras áreas profissionais, Lanara ainda cita outras vantagens dos cursos online. "Os cursos online são potencializadores do currículo em qualquer área ou profissão. Eles atualizam nossas práticas e habilidades, proporcionam network e colaboração, e ainda oportunizam estudos em Universidades reconhecidas como centro de excelência, nacionais e internacionais, o que tornam o currículo ainda mais valorizado no mundo do trabalho", conclui.

Também estudante de Psicologia pela Ufba e estudante do mestrado em estudos interdisciplinares, Ana Paula Silva, 26, tem encontrado nos cursos de especialização à distância na sua área de atuação uma maneira de se preparar para o seu grande objetivo de carreira. “Fiz um curso na área de saúde mental e o objetivo foi agregar conhecimento, carga horária e meu currículo Lattes e Vitae. Eu tenho como plano prestar psicologia já no final da graduação. Tem algumas coisas que já estou fazendo para facilitar isso. Em alguns concursos, a banca avaliadora avalia não só a prova, mas também o currículo”, diz.

Segundo Ana Paula, a preferência pelos cursos online em relação ao presencial tem origem na comodidade. “Os cursos presenciais não têm chegado a mim. Mas, se fosse para escolher entre online e presencial, talvez nesse momento fosse mais cômodo o online mesmo por conta da demanda do dia a dia. Eu estudo, tenho que ir para a universidade, tem outras atividades”, elenca.

Confira instituições que oferecem cursos online gratuitamente

Sebrae Fundação Bradesco Kultivi Senai Brasil Mais Digital FGV Ava Acadêmico – UFRB

CIEE Insper Escola Virtual Gov Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

GGTE – Unicamp

USP Eskada UEMA

Udacity