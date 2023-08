Desafios do desenvolvimento do semiárido baiano são discutidos no Agenda Bahia

As dificuldades enfrentadas por agentes da agroindústria no desenvolvimento do semiárido baiano foram destaques no painel de Polos de Desenvolvimento do Interior, apresentado na manhã desta sexta-feira (11), na 14ª edição Fórum Agenda Bahia, realizada no Senai Cimatec de Piatã, em Salvador. A mesa foi mediada por Donaldson Gomes, jornalista e editor de Economia e Política do jornal CORREIO, e teve como painelistas o superintendente de Novos Negócios e Planejamento e Executivo das Áreas Tecnológicas de P&G, Mineração e Agroindústria no SENAI CIMATEC, André Oliveira, o CEO da Eolus Consultoria, Rafael Valverde, e a proprietária da agroindústria Orgânicos do Quintal, Paula Ferreira.