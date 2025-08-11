ECONOMIA

Desenvolvimento regional é destaque no Agenda Bahia 2025

Superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia, Pedro Lima Neto, será o palestrante do eixo “Potencial Produtivo dos Territórios”

Estúdio Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:57

Pedro Lima Neto Crédito: divulgação

À frente da superintendência estadual do Banco do Nordeste na Bahia, Pedro Lima Neto será o palestrante do painel “Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro”, que abre a programação do Agenda Bahia 2025. O encontro discutirá como destravar o crescimento das regiões baianas a partir da valorização de suas vocações produtivas, conectando inovação, logística, mercado e políticas públicas.

Graduado em Administração, com MBA Internacional em Finanças pela Indiana State University em parceria com a FGV e mestrado em Finanças pela UNIFACS, Pedro Lima Neto construiu uma trajetória de quase duas décadas no Banco do Nordeste, com passagens por diversas unidades e pela liderança das agências de Araci e Catu. Há dois anos, comanda a superintendência estadual, fortalecendo o papel da instituição no fomento ao desenvolvimento regional.

Segundo o executivo, essa atuação se traduz em ações concretas:

O Banco do Nordeste está completamente inserido na política de desenvolvimento dos potenciais produtivos nos territórios, especialmente por meio do programa de desenvolvimento territorial, o Prodeter, em que reunimos parceiros em prol das vocações regionais. Ao conectar políticas públicas, crédito orientado e inovação, conseguimos impulsionar cadeias produtivas locais, gerar empregos e criar soluções que realmente transformam a vida das pessoas Pedro Lima Neto, Superintendente Estadual Banco do Nordeste

Para Pedro, o evento é mais do que um espaço de debate: “Estamos honrados em participar da Agenda Bahia 2025 para promoção de um futuro sustentável e a manutenção de um ambiente favorável aos que produzem e querem crescer”, completa.

O painel terá ainda a participação de Caio Zanardo (diretor-presidente da Veracel Celulose), Fábio Santos (diretor de Finanças e Planejamento Estratégico da Braskem na América do Sul) e Jorge Khoury (superintendente do Sebrae Bahia), com mediação do jornalista Donaldson Gomes, editor de Economia do Correio. A curadoria é assinada por Isaac Edington, presidente da Saltur.

Promovido pelo jornal Correio, o evento chega à sua 16ª edição com o tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”. A proposta é fomentar reflexões estratégicas sobre inovação, produtividade e ambiente de negócios, com foco no desenvolvimento sustentável e econômico do estado. O encontro será realizado no próximo dia 20, das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, e as inscrições são gratuitas.

Eixos

Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, à logística e ao mercado, considerando também aspectos como cadeias produtivas regionais, infraestrutura local e estratégias de interiorização do desenvolvimento.

O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia

Na sequência, o foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão discutidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências exigidas pela nova economia.

Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e desafios

Encerrando a jornada de debates, o terceiro eixo do Agenda Bahia 2025 pretende mostrar como o setor empresarial tem respondido aos desafios da Agenda 2030 com soluções práticas que ampliam a produtividade, a competitividade e o impacto econômico real na Bahia. As apresentações vão abordar desde o desenvolvimento de pessoas e novos produtos até investimentos em tecnologia, logística, expansão e estratégias de mercado, apontando também os caminhos que precisam ser construídos para garantir resultados sustentáveis a longo prazo.

Legado

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016), e “Tempos de Mudança” (2017).

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).

SERVIÇO

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador (BA)