AGRONEGÓCIO

Destaque no agronegócio brasileiro, Fabiano Borré ministrará palestra no Agenda Bahia 2024

Empresário participará de um dos três eixos do evento realizado pelo Jornal Correio

Publicado em 30 de julho de 2024 às 15:55

Fabiano Borré estará na 15ª edição do Agenda Bahia Crédito: divulgação

Nome de destaque no agronegócio brasileiro, Fabiano Borré ministrará uma palestra no Agenda Bahia 2024, marcado para 23 de agosto. CEO da Fazenda Progresso, controladora da Vinícola UVVA e Café Latitude 13, o empresário participará do painel sobre Agronegócio, um dos três momentos que comporão o evento realizado pelo Jornal Correio.

Este ano, o Agenda Bahia chega à sua 15ª edição mantendo o compromisso de promover debates sobre assuntos relevantes do cenário atual e provocando soluções para temas que serão pertinentes no futuro. O evento terá o auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) como cenário onde o tema central "O futuro e o agora dos setores produtivos" será abordado.

A edição contará com três eixos principais: Agronegócio, Indústria e Empreendedorismo, reunindo especialistas de diversas áreas para debater questões que impactam diretamente a sociedade. Entre os nomes já confirmados estão Ju Ferraz, sócia e diretora de novos negócios e relações públicas da Holding Clube; Diego Barreto, CEO do iFood; o CEO do AfroSaúde, Arthur Lira; e Mariana Lisbôa, diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A e presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF).

Liderança no Agro

Nascido em São Paulo das Missões, no Rio Grande do Sul, Fabiano Borré chegou à Bahia aos 9 anos de idade, acompanhando a família, que migrou para a Chapada Diamantina. Anos depois, formou-se em Administração de Empresas pela Universidade Jorge Amado, em Salvador, e cursou MBA em Finanças pela FGV com Extensão Internacional na Ohio University. Antes de ingressar profissionalmente nos negócios familiares, acumulou experiência nas áreas industrial e financeira.

Na Fazenda Progresso, com sede em Mucugê, esteve à frente do projeto de expansão e desenvolvimento do segmento de café premium, que hoje é exportado para diversos países e, no mercado interno, traz a marca Latitude 13. Fabiano também capitaneou a concepção, implantação e lançamento do projeto da Vinicola UVVA, aberta ao público em 2022. Também é sócio do Hotel Boutique Refúgio na Serra, em Mucugê, empreendimento lançado em 2021 e que vem contribuindo para a consolidação do turismo regional.

Sua participação no eixo Agronegócio promete agregar valor ao debate, trazendo sua visão de futuro, tendências e inovações no setor. O público terá a oportunidade de conhecer de perto as experiências e perspectivas de um empresário que se destaca pela busca de crescimento sustentável e inovação constante em todos os seus empreendimentos.

Com acesso gratuito, o Agenda Bahia cumprirá mais uma vez a premissa de ser um encontro de empresários, formadores de opinião e representantes do setor público, fazendo com que se destaque também por reunir uma plateia interessada e participativa.

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

O Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Unipar e Tronox, apoio institucional do Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Wilson Sons e Brasil Saúde e parceria da Braskem.