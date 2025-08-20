AGENDA BAHIA

É hoje! Fórum de desenvolvimento apresenta quem faz a economia da Bahia acontecer

Empresários e especialistas dicutem caminhos para enfrentar o presente e encarar o futuro

R Redação

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:00

Agenda Bahia chega à sua décima edição como principal fórum de desenvolvimento da Bahia Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Como pensar o futuro em meio a um presente tão desafiador? Ao mesmo tempo em que são desafiadas a investirem na redução de emissões e a rever seus processos produtivos, as empresas brasileiras, de todos os portes, se vêem diante da necessidade de garantir o fechamento das suas contas do mês. É um olho no amanhã, mas toda a atenção aos desafios do presente. Trazer luz a estes desafios é o que motivou a escolha do tema para a 16ª edição do fórum Agenda Bahia: é hora de pensar nos desafios do milênio, expressos na Agenda 2030, e começar a destravar o futuro agora. E é necessário fazer tudo isso com o mundo mais movimentado do que nunca.

Marco tradicional no calendário do estado, o Agenda Bahia reforça o papel de conectar o público a representantes dos setores público e privado. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento será realizado hoje, das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, em Salvador. Em um mundo impulsionado por transformações tecnológicas — como a inteligência artificial — e por novas dinâmicas globais, é urgente pensar no presente para garantir um salto competitivo.

Pensar o futuro não significa ignorar as dificuldades de hoje, mas transformá-las em um ponto de partida. No Agenda Bahia deste ano, a proposta é pensar em três eixos grandes eixos. O primeiro é a valorização do potencial produtivo dos territórios, conectando cada região às suas vocações, à inovação e aos mercados. No segundo, o foco é preparar pessoas para o futuro do trabalho, em que tecnologia, requalificação e novas competências definirão oportunidades. E o terceiro é olhar para os negócios em movimento e aprender com quem é capazes de investir em tecnologia, logística e gente, sem abrir mão da sustentabilidade.

Com grandes nomes no mundo dos negócios e especialistas em suas áreas de atuação, o Agenda chega trazendo o caminho para um outro futuro possível. Territórios, pessoas e empresas: é dessa conexão que nasce a capacidade de atravessar o presente e desenhar um amanhã mais justo, inovador e competitivo para a Bahia.