Evento no Parque da Cidade abordará empoderamento feminino negro

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha (25 de julho), o Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, irá receber, neste sábado (5), o evento 'Afro Parque: empoderamento feminino'. Gratuita e aberta ao público, a atividade acontecerá das 9h às 12h, no auditório do Parque Social, e é uma iniciativa da própria organização, em parceria com a prefeitura de Salvador.



Haverá oficinas de samba de roda e capoeira, com Paulo Marcos, mais conhecido como Mestre Nico; e oficina de turbante, com Nana África. Além disso, serão promovidos bate-papos sobre racismo estrutural e reparação das mulheres negras dentro dos negócios nas instituições.