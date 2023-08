Fernando Guerreiro vai participar de painel no Agenda Bahia 2023

O gestor cultural Fernando Guerreiro será um dos participantes do Agenda Bahia 2023, que acontece no dia 11 de agosto, das 8h às 19h45, no Senai Cimatec, no bairro de Piatã, em Salvador.



Guerreiro estará no painel de economia criativa, que terá participação também de Pedro Tourinho, da Secretaria de Turismo.



Guerreiro é diretor teatral e radialista. Ele é um dos maiores responsáveis pela popularização e retomada do teatro baiano no país, além de ser um grande descobridor de talentos conhecidos na cena teatral, na televisão e no cinema. Já dirigiu mais de 60 espetáculos em mais de 40 anos de carreira, com destaque para “A Bofetada”,” Vixe Maria! Deus e o Diabo na Bahia”,” Os Cafajestes” e “De Um Tudo”.