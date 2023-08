'Figital': o marketing para um futuro que já chegou

Silvio Meira e Rosário Pompéia abriram a programação do Agenda Bahia 2023. Crédito: Marina Silva/CORREIO

A frase “aqui a gente entrega experiência” não é somente um clichê para atrair a atenção de consumidores no ambiente online. Mais que isso, é um dos principais pilares de um novo conceito de marketing que vem sendo desenvolvido por especialistas e estudiosos do setor: o marketing do futuro.



Apesar de convocar o futuro, a mudança já está acontecendo, como aponta Rosário de Pompéia, Sócia Fundadora e Diretora de Operações na LeFil Comunicação, que participou do painel de abertura da 14ª edição do Agenda Bahia ao lado de Silvio Meira, fundador e cientista-chefe da TDS Company.

O marketing do futuro parte do pressuposto de que a organização atual da vida se dá em comunidade, o consumo em plataformas e numa dinâmica de rede. É neste contexto que surge mais um conceito, o “figital”. Em tradução simples, diz respeito ao espaço de negócios resultante da conexão de três dimensões da realidade: física, digital e social.

Nessa tríade, como explica Meira, que é um dos desenvolvedores do conceito, a integração da dimensão social revoluciona a dinâmica físico-digital, inaugurada com a chegada da internet: “O digital puro simplesmente abstrai o físico, mas o social estabelece relacionamentos”.

“Você clica para fazer uma comprar e vai ter alguém ou organização que vai financiar, tem alguém que vai fazer o seguro, outro vai instalar”, exemplifica. “Os negócios estão conectados, relacionados e fazem interações para entregar uma experiência ao consumidor. Essas funções são agregadas no social do ambiente de negócio”, explica.

Se no marketing tradicional o planejamento está focado em ações específicas de circulação de um determinado produto, no marketing do futuro o planejamento nasce em uma etapa anterior à existência do próprio produto. “O marketing precisa rever o negócio, descobrir, despertar e satisfazer necessidades”, avalia Meira.

Sai, portanto, a centralidade na mensagem e no canal de transmissão, dinâmica na qual o consumidor é um mero receptor, e passa-se a estudar o AMBIENTE onde se compete para pensar ESTRATÉGIAS, gerar INTERAÇÕES, OPERAÇÕES e UNIFICAÇÕES, tudo isso em rede. Juntas, essas ações formam o método “AEIOU”, a espinha dorsal do marketing do futuro.

“A gente tem que resolver os problemas das pessoas, não criar produtos para que eles consumam sem nenhum sentido. É preciso ouvir as pessoas e colocá-las no centro da estratégia do marketing”, destaca Pompéia.

Veja 5 características do marketing do futuro:

1 – Pensar à frente do mercado e identificar os problemas de potenciais consumidores

2 – Criar demandas, necessidades e promover soluções que as pessoas ainda não têm

3 – Mais do que produtos, entregar ao consumidor experiências

4 – Ser contínuo, ou seja, não finalizar na aquisição do produto, mas reabrir e sustentar novas rodadas de relacionamento com o consumidor

5 – Estar no centro da dinâmica e participar de todas as etapas da relação entre organização e consumidor