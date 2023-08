Gestão é fundamental no esporte: 'A bola não entra por acaso'

O futebol é, inegavelmente, uma das maiores paixões dos brasileiros. Mas o esporte vai muito além das quatro linhas. Internamente, se tornou um modelo de negócio, cada vez mais complexo e lucrativo. E, assim como todas as empresas, precisa se adaptar às mudanças constantes.



Esse foi o norte do talk Futuro do Futebol, comandado por Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. O dirigente detalhou como tem sido a gestão do clube, considerado um case de sucesso nos últimos anos.