TRÊS EIXOS

Gustavo Boni é confirmado no painel sobre Indústria no Agenda Bahia 2024

Organizado pelo Jornal Correio, o encontro chegará à sua 15ª edição no próximo dia 23, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), e terá como tema "O futuro e o agora dos setores produtivos". As inscrições, gratuitas, já estão encerradas.

Atualmente, Gustavo Boni tem entre suas atribuições o monitoramento de políticas públicas no Brasil e no exterior, além da elaboração de estratégia global de advocacy em temas prioritários na companhia. Há dois anos vem contribuindo ativamente com a construção do posicionamento do Brasil para o Acordo Global do Plástico. Esse é o primeiro tratado em negociação no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) com foco no gerenciamento de resíduos e no combate à poluição plástica.