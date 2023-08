IA: Fim da linha para os programadores?

Nos últimos meses, tenho sido bombardeado de perguntas sobre as inteligências artificiais generativas, as famosas machines learning que estão cada vez mais populares. Assim como todos, nós, especialistas em tecnologia, nos perguntamos sobre a aplicabilidade dessas ferramentas no dia a dia da cadeia produtiva de tecnologia e, claro, nos questionamos também sobre os possíveis gaps e desvantagens que essas inteligências podem impulsionar.



Ao contrário do que muitos defendem, não acredito que esse tipo de Inteligência Artificial (IA) será capaz de substituir o processo de programação e desenvolvimento de TI feito por humanos, isso porque a ferramenta costuma não fornecer respostas precisas e corretas em todos os casos. Em situações complexas ou pouco comuns, o chatbot pode gerar informações incorretas ou incompletas, o que pode levar a decisões errôneas e ações inadequadas.