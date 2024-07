ECONOMIA

Perspectivas do agronegócio serão discutidas na 15ª edição do Agenda Bahia

Tema será tratado por especialistas como Amaury Pekelman, presidente-executivo da Biosul

Gabriela Cruz

Publicado em 24 de julho de 2024 às 16:44

Amaury Pekelman, presidente-executivo da Biosul Crédito: Divulgação

O agronegócio é um dos pilares econômicos do Brasil, contribuindo significativamente para o PIB e as exportações. Só para se ter uma ideia, sua participação na composição do PIB, Produto Interno Bruto, é de 24,8%, de acordo com dados calculados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP) em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O setor também foi responsável por 49% da pauta exportadora total brasileira em 2023. No ano anterior, a participação foi de 47,5%.

No entanto, o agronegócio enfrenta desafios complexos, especialmente com a rápida evolução tecnológica e a crescente crise climática. O setor precisa equilibrar esses desafios para continuar sendo um motor de crescimento econômico. Um debate sobre o tema ocorrerá na próxima edição do Agenda Bahia, marcada para 23 de agosto.

Nomes como Amaury Pekelman, presidente-executivo da Biosul, entidade que representa a indústria de bioenergia de Mato Grosso do Sul, estarão no eixo Agro, um dos três que integram a programação do evento realizado anualmente pelo Jornal Correio e que, em 2024, completa 15 edições. O evento, que terá acesso gratuito, será realizado na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e debaterá ainda sobre empreendedorismo e indústria a partir do tema central "O futuro e o agora dos setores produtivos".

Marco no calendário da cidade e do estado, o Agenda Bahia segue inovando em seu formato, mas mantendo o compromisso de promover debates sobre temas atuais para a sociedade. Mais uma vez, sua plateia atenta e atuante vai conferir as contribuições de especialistas, empresários, formadores de opinião e representantes do setor público sobre os três eixos.

Ampla trajetória

Com formação em Economia pela FAAP (SP) e pós-graduação em Economia Internacional pela Universidade de Adelaide (AU), Amaury Pekelman atuou no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/BA), na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). Em 1997, começou sua trajetória na Rede Bahia, onde esteve por mais de 12 anos na gestão de marketing e eventos, além de ser executivo de emissoras afiliadas do grupo.

Em 2010, assumiu a gerência de assuntos institucionais da Braskem na Bahia, uma das maiores empresas mundiais do setor petroquímico. Dois anos depois, ingressou no setor bioenergético na antiga ETH Bioenergia, atual Atvos, onde permaneceu como vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade do grupo até 2022. Nesse período, o executivo ocupou posições de liderança em entidades do setor, como as de presidente do Conselho da Biosul MS (2016 a 2024) e da União Nacional de Bioenergia Udop, de 2018 a 2022. No último ano, Pekelman também esteve como diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Paper Excellence, uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo.

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

