Potencial Produtivo dos Territórios: inovação e desenvolvimento regional em pauta no Agenda Bahia 2025

Fábio Santos, diretor de Finanças e Planejamento Estratégico da Braskem na América do Sul, integra painel sobre o tema no evento realizado pelo Jornal Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:57

Fábio Santos vai compartilhar sua experiência no evento Crédito: Divulgação

O painel “Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro” abrirá a programação do Agenda Bahia 2025, propondo um debate sobre como impulsionar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. Confirmado na discussão, Fábio Santos, diretor de Finanças e Planejamento Estratégico da Braskem na América do Sul, trará sua experiência em gestão estratégica e conhecimento sobre o papel da indústria no fortalecimento da economia local e nacional.

Formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Fábio possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especializações em administração pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD) e pela Fundação Dom Cabral. Na Braskem, atua na definição de estratégias que impactam diretamente a competitividade e o desenvolvimento sustentável do setor químico e petroquímico na região.

Além de Fábio, o painel contará com a participação de Caio Zanardo (diretor-presidente da Veracel Celulose), Jorge Khoury (superintendente do Sebrae Bahia) e Pedro Lima Neto (superintendente estadual do Banco do Nordeste), com mediação do jornalista Donaldson Gomes, editor de Economia do CORREIO.

O Agenda Bahia 2025 será realizado no próximo dia 20, das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, em Salvador. Em sua 16ª edição, o evento — promovido pelo Jornal CORREIO — tem como tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora” e reunirá empresários, especialistas, gestores públicos e acadêmicos em três eixos de debates, sob a curadoria de Isaac Edington, presidente da Saltur. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas aqui.

Eixos

Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, à logística e ao mercado, considerando também aspectos como cadeias produtivas regionais, infraestrutura local e estratégias de interiorização do desenvolvimento.

O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia

Na sequência, o foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão discutidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências exigidas pela nova economia.

Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e desafios

Encerrando a jornada de debates, o terceiro eixo do Agenda Bahia 2025 pretende mostrar como o setor empresarial tem respondido aos desafios da Agenda 2030 com soluções práticas que ampliam a produtividade, a competitividade e o impacto econômico real na Bahia. As apresentações vão abordar desde o desenvolvimento de pessoas e novos produtos até investimentos em tecnologia, logística, expansão e estratégias de mercado, apontando também os caminhos que precisam ser construídos para garantir resultados sustentáveis a longo prazo.

Legado

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016), e “Tempos de Mudança” (2017).

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).

SERVIÇO

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador (BA)