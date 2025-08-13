Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agenda Bahia 2025 debate futuro dos negócios e desenvolvimento sustentável no estado

Marília Zanoli, CMO da Kimberly-Clark Brasil, integra painel sobre tema

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:03

Marilia Zanoli
Marilia Zanoli Crédito: divulgação

O Agenda Bahia 2025 chega à sua 16ª edição no próximo dia 20, das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador, reunindo lideranças empresariais, especialistas e representantes do setor público para discutir estratégias que impulsionem a produtividade, a inovação e o desenvolvimento econômico sustentável do estado. Com o tema "Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora", o evento é promovido pelo Jornal CORREIO. A inscrição é gratuita e poder ser feita aqui.

Entre os destaques está a participação de Marília Zanoli, Chief Marketing Officer (CMO) da Kimberly-Clark Brasil, no painel "Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e desafios". Com mais de 20 anos de experiência em marketing e passagens por grandes multinacionais como Unilever, Danone, Kellogg’s, Sanofi e Nivea, a executiva leva ao debate sua visão estratégica sobre inovação, liderança e construção de marcas em um cenário de transformações aceleradas.

O painel também contará com Daniel Carvalho, fundador e CEO da DCC Energy Mobilidade Elétrica, e Rosane Santos, diretora de Sustentabilidade da Samarco, com mediação do jornalista Donaldson Gomes. A conversa abordará soluções práticas adotadas pelo setor empresarial para aumentar produtividade, competitividade e impacto econômico, passando por temas como desenvolvimento de pessoas, novos produtos, tecnologia, logística, expansão e estratégias de mercado. A curadoria é de Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Eixos

Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, à logística e ao mercado, considerando também aspectos como cadeias produtivas regionais, infraestrutura local e estratégias de interiorização do desenvolvimento.

O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia

Na sequência, o foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão discutidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências exigidas pela nova economia.

Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e desafios

Encerrando a jornada de debates, o terceiro eixo do Agenda Bahia 2025 pretende mostrar como o setor empresarial tem respondido aos desafios da Agenda 2030 com soluções práticas que ampliam a produtividade, a competitividade e o impacto econômico real na Bahia. As apresentações vão abordar desde o desenvolvimento de pessoas e novos produtos até investimentos em tecnologia, logística, expansão e estratégias de mercado, apontando também os caminhos que precisam ser construídos para garantir resultados sustentáveis a longo prazo.

Legado

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016), e “Tempos de Mudança” (2017).

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).

SERVIÇO

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Inscrições: gratuitas, aqui

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador (BA)

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.

Mais recentes

Imagem - Agenda Bahia 2025 promove debate sobre o futuro do trabalho

Agenda Bahia 2025 promove debate sobre o futuro do trabalho
Imagem - Potencial Produtivo dos Territórios: inovação e desenvolvimento regional em pauta no Agenda Bahia 2025

Potencial Produtivo dos Territórios: inovação e desenvolvimento regional em pauta no Agenda Bahia 2025
Imagem - ‘Foco na excelência nos blinda como uma vantagem competitiva’, diz CEO da Veracel

‘Foco na excelência nos blinda como uma vantagem competitiva’, diz CEO da Veracel

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta