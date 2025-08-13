EVENTO

Agenda Bahia 2025 promove debate sobre o futuro do trabalho

Marcelo Sena, sócio fundador da Mosello Advocacia, trará sua experiência na advocacia corporativa para a discussão

Estúdio Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:05

Marcelo Sena tem mais de 15 anos de atuação na área Crédito: divulgação

O painel “O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia” será um dos momentos centrais do Agenda Bahia 2025, reunindo especialistas para refletir sobre como a transformação digital, a inteligência artificial e as mudanças nas relações profissionais estão moldando o cenário da nova economia. Entre os participantes está Marcelo Sena, sócio fundador da Mosello Advocacia, com mais de 15 anos de atuação na advocacia corporativa e reconhecido nacionalmente por sua abordagem inovadora e disruptiva. As inscrições são gratuitas.

Ao longo da carreira, Marcelo representou grandes empresas brasileiras e multinacionais, além de atuar como diretor jurídico do SINDIPACEL-ES, conselheiro do Conselho de Relações de Trabalho da FINDES e consultor de entidades empresariais como ABAF e SPR. Foi repetidamente apontado como um dos advogados mais admirados do país pela premiação Análise Advocacia.

Diante do cenário que se desenha, será essencial que pessoas e negócios deixem para trás antigos paradigmas — ou ao menos os reinventem — para tornar possível a construção de relações de trabalho mais modernas, humanas e, ao mesmo tempo, seguras Marcelo Sena, sócio fundador da Mosello Advocacia

O painel contará também com Cleber Paradela (vice-presidente de Inovação e Conteúdo da DM9) e Fabio Duarte (fundador e CEO da Community Creators Academy), sob mediação de Isaac Edington (presidente da Saltur).

O Agenda Bahia 2025 acontece no próximo dia 20, das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega à sua 16ª edição com o tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, reunindo empresários, especialistas, gestores públicos e acadêmicos para debater ações concretas voltadas ao desenvolvimento sustentável e econômico do estado.

Eixos

Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, à logística e ao mercado, considerando também aspectos como cadeias produtivas regionais, infraestrutura local e estratégias de interiorização do desenvolvimento.

O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia

Na sequência, o foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão discutidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências exigidas pela nova economia.

Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e desafios

Encerrando a jornada de debates, o terceiro eixo do Agenda Bahia 2025 pretende mostrar como o setor empresarial tem respondido aos desafios da Agenda 2030 com soluções práticas que ampliam a produtividade, a competitividade e o impacto econômico real na Bahia. As apresentações vão abordar desde o desenvolvimento de pessoas e novos produtos até investimentos em tecnologia, logística, expansão e estratégias de mercado, apontando também os caminhos que precisam ser construídos para garantir resultados sustentáveis a longo prazo.

Legado

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016), e “Tempos de Mudança” (2017).

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).

SERVIÇO

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador (BA)