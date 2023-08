Salvador é a cidade ideal para desenvolvimento da economia criativa

Que Salvador é uma cidade que respira cultura todo mundo sabe. Mas como aproveitar o potencial criativo dos moradores da capital baiana e transformá-lo em negócios lucrativos? Esse foi um temas debatidos no Agenda Bahia, que acontece no Senai Cimatec, nesta sexta-feira (11).



Com a participação da chef Tereza Paim, o maestro Carlos Prazeres, o secretário de Cultura e Turismo Pedro Tourinho, e mediação do presidente da Fundação Gregório de Mattos Fernando Guerreiro, o painel "Economia Criativa" ampliou o diálogo sobre as formas não tradicionais de fazer negócios.