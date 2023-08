Segredo da inovação está no potencial humano de cada cidade

A mudança de legislação para permitir a abertura de pequenas empresas, sediadas até mesmo em quartos residenciais, foi uma dentre um conjunto de ações implementado em Florianópolis, capital de Santana Catarina, nas últimas décadas para alavancar o crescimento econômico local. Na mesma esteira de ações vieram criação de incubadoras empresariais, isenção e descontos fiscais por parte do poder público e aumento da taxa de escolarização.



Somado a um conjunto de ações baseadas no quesito inovação, a cidade de 537 mil habitantes (Censo 2022) deixou a de ser uma pequena ilha com economia baseada em serviços públicos e turismo tímido para se transformar na primeira Cidade Mais Inovadora e de Capital Humano, além de se tornar a segunda Mais Empreendedora do Brasil.