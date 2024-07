INDÚSTRIA

Thiago Andrade, presidente da Petrobahia, participará do Agenda Bahia 2024

Empresário compartilhará sua experiência em empreendedorismo, associativismo e governança no evento

Publicado em 31 de julho de 2024 às 13:51

O presidente da Petrobahia, Thiago Andrade Crédito: divulgação

O Agenda Bahia 2024 contará com a presença do presidente da Petrobahia, Thiago Andrade. O empresário compartilhará sua vasta experiência em empreendedorismo, associativismo e governança no eixo Indústria, um dos três que norteará o evento organizado pelo Jornal Correio, agendado para 23 de agosto.

Em sua 15ª edição, o Agenda Bahia mantém seu compromisso de fomentar debates relevantes e promover soluções para questões futuras. O evento será realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e terá como tema central "O futuro e o agora dos setores produtivos".

O encontro contará com três eixos principais: Agronegócio, Indústria e Empreendedorismo, reunindo especialistas para discutir assuntos que impactam diretamente a sociedade. Entre os palestrantes confirmados estão:

Amaury Pekelman , presidente-executivo da Biosul

, presidente-executivo da Biosul Arthur Lira , CEO do AfroSaúde

, CEO do AfroSaúde Diego Barreto , CEO do iFood

, CEO do iFood Fabiano Borré , CEO da Fazenda Progresso

, CEO da Fazenda Progresso Ju Ferraz , sócia e diretora de novos negócios e relações públicas da Holding Clube

, sócia e diretora de novos negócios e relações públicas da Holding Clube Mariana Lisbôa, diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A e presidente da ABAF



Experiência e inovação

A carreira de Thiago Andrade começou cedo, aos 12 anos, como frentista mirim nos negócios da família. Graduado e especialista em Administração de Empresas e Gestão de Negócios, possui também cursos de extensão e MBA pelas Universidades de Harvard e Vanderbilt, nos Estados Unidos.

Atualmente, além de presidir a Petrobahia, Andrade é diretor Comercial da empresa, conselheiro Superior do Agronegócio da FIESP (Cosag/Fiesp) e membro da Comunidade Global de Líderes YPO. Sua trajetória é marcada pela busca de soluções inovadoras, especialmente na indústria de energia e biotecnologia.

Encontro de ideias e soluções

O Agenda Bahia 2024 promete ser um evento enriquecedor, reunindo empresários, formadores de opinião e representantes do setor público. Com acesso gratuito e transmissão online pelo canal do Jornal Correio no YouTube, o encontro permitirá ao público conhecer de perto as experiências e perspectivas de líderes como Thiago Andrade, que se destacam pela inovação e busca constante por crescimento sustentável.

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

