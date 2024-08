Colégio Rubén Dario

'Lamentamos profundamente', diz conselho estadual de educação sobre 116 alunos mortos em 10 anos

Vítimas são jovens entre 14 e 20 anos que residiam no entorno e estudavam na escola, localizada na Avenida San Martin

Bruno Wendel

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 10:07

Insegurança: 116 estudantes do Colégio Rubén Dario foram mortos pela violência urbana de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em uma das salas do Colégio Estadual Rubén Dario, na Avenida San Martin, é mantido mais do que o histórico dos 1.200 alunos que atualmente estudam na unidade escolar. Lá, entre as gavetas estão 116 pastas de estudantes assassinados nos últimos 10 anos. O acervo, conhecido como “arquivo morto”, guarda a vida estudantil de jovens da periferia, com idades entre 14 e 20 anos, vítimas da violência dentro das comunidades que cercam a escola. Eram estudantes populares, mas não criavam problema na aula, porém fora do ambiente escolar, alguns eram temidos e procurados pela polícia. Essa realidade veio à tona em um vídeo institucional, feito por estudantes em 2023, através de um projeto da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

O vídeo chamado Sonhos Roubados faz parte do projeto Força Jovem, do Programa Juventude Produtiva da Setre, disponível no Youtube (https://youtu.be/DjgvhWw7TW8?si=PE04LJ_H3yfxuLl8). A gravação foi realizada no segundo semestre do ano passado, postada na plataforma de compartilhamento no dia 19 de dezembro e contava pouco mais de 400 visualizações até sexta-feira (9). A produção tem quase 15 minutos e traz o olhar da comunidade do Rubén Dario diante dos conflitos armados em seu entorno.

O Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA) lamentou “profundamente as trágicas mortes dos 116 estudantes do Colégio Estadual Rubén Dario”. “Estamos cientes do impacto devastador que a violência urbana tem sobre nossos jovens e sobre a comunidade escolar como um todo”, diz a nota. O CEE-BA informou que está atento “às questões que afetam diretamente a vida e a segurança dos nossos estudantes e buscamos, por meio de nossas ações de normatização pedagógica, mitigar os impactos da violência no ambiente escolar”. Em uma das ações, o órgão citou a criação do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP), “com o objetivo de promover o bem-estar físico e emocional dos educadores, servidores e estudantes”.

Em nota enviada à reportagem, o Conselho Estadual de Educação da Bahia , que tem por finalidade disciplinar as atividades do ensino público e privado, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, exercendo funções normativas, deliberativas, fiscalizadoras, consultivas e de controle de qualidade dos serviços educacionais, reiterou o compromisso com a educação de qualidade e a segurança dos nossos estudantes, trabalhando incansavelmente para promover um ambiente escolar mais seguro e acolhedor, incluindo o Colégio Estadual Rubén Dario, através de políticas educacionais focadas na formação de professores, na melhoria da infraestrutura escolar e no desenvolvimento de currículos que atendam às necessidades dos nossos estudantes.

O vídeo, produzido pela Setre e exibido em outras secretarias no segundo semestre de 2023, teve o apoio da Secretaria de Educação (SEC), do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), do Centro de Educação Especial da Bahia (CEEBA), da Associação Baiana Estudantil Secundarista (ABES) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). O objetivo foi coletar depoimentos de professores e estudantes para elaboração de projetos pedagógicos em mais 120 unidades de ensino do estado. Um dos temas foi a violência no ambiente escolar.

“A violência é algo que, infelizmente, está presente em nossa sociedade e na escola, como um braço da sociedade, acaba acontecendo, mas de forma muito pontual, onde a administração da escola sempre tenta controlar, evitar ao máximo para que aconteça algo mais grave”, declara a professora do Rubén Dario, Débora Oliveira, que também participa do vídeo.

Em outro depoimento, a também professora do colégio Gricélia Cardoso opina como esses jovens foram cooptados pelo tráfico de drogas. “O que aconteceu com esses jovens, foi o envolvimento com as drogas, com álcool e a busca de dinheiro para comprar comida, roupa, sapato, para comprar algo para ter. Eles não conseguiram ser. Eles foram em busca de ter e, lamentavelmente, se envolveram com a violência”, diz ela, no vídeo.

A produção traz ainda o relato da estudante Márcia Verônica, de 18 anos. “É ruim saber que uma menina de 14 anos morreu e não pôde dançar a valsa dela. É ruim saber que um jovem de 18 anos não estudou, não cresceu, não fez nada da vida. Como ficam essas famílias? Eu vou criar meu filho, para quando ele chegar aos 17 anos, com o cabelo crespo, a pele negra, tomar um tiro no meio da rua? Eu não quero isso para o meu filho”, declara.