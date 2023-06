Artigo. Crédito: Arte CORREIO

As comemorações da independência do Brasil na Bahia, conhecida como Dois de julho têm especial importância para a Bahia. A independência da Bahia ou a independência do Brasil na Bahia é um capítulo da história do Brasil que necessita ser mais conhecido, valorizado e divulgado em todo o país. É justo valorizar o 7 de setembro, o Grito da Independência, mas seria injusto não valorizar o clamor e as lutas pela independência na Bahia antes e após o 7 de setembro de 1822. Há 200 anos, no dia 2 de julho de 1823, a independência do Brasil se consolidava na Bahia, com a expulsão das tropas portuguesas em Salvador, coroando um período de lutas heróicas no recôncavo baiano, iniciadas em fevereiro de 1822.

Dois de julho é uma festa do povo, com o desfile anual trazendo as figuras do Caboclo e da Cabocla, sinalizando a independência conquistada pela atuação destemida de índios e mestiços; de mulheres negras, como Maria Felipa, em Itaparica; de Maria Quitéria e brasileiros engajados nas batalhas; pela resistência corajosa de defensores da liberdade, como Sóror Joana Angélica, assassinada às portas do Convento da Lapa.

A independência da Bahia é motivo de admiração e de reconhecimento que se expressa também no âmbito religioso, através do Te Deum, solenemente celebrado em Salvador e em Cachoeira. O Te Deum é um antigo hino de louvor a Deus, conservado em latim; por isso, é conhecido pelas suas primeiras palavras, Te Deum laudamos, isto é, “Louvamos-te ó Deus”. A expressão Te Deum designa o hino e a inteira celebração festiva; é louvor, exultação e alegria. O Te Deum da independência da Bahia é patrimônio histórico, religioso e artístico de rara beleza. Em Cachoeira, faz memória da decisão da Câmara Municipal, de 25 de junho de 1822, separando-se de Portugal ao reconhecer D. Pedro I como príncipe regente, suscitando a adesão das vilas do recôncavo baiano.

Inserido na comemoração cívica, o Te Deum conserva seu caráter essencialmente religioso. Neste ano, a celebração ocorre novamente na belíssima Catedral Basílica de Salvador. É uma ocasião de rara beleza religiosa e artística para os que creem e para todos os apreciadores da cultura e da arte. Para favorecer a participação e permitir o sereno desenrolar da celebração, o Te Deum da Independência tem acontecido, em Salvador, na manhã do dia 1º de julho.