Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero

Entre as medidas adotadas, estão a geração de energia solar em duas usinas fotovoltaicas

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:21

Aeroporto de Salvador é o primeiro a conquistar certificação máxima de zero carbono Crédito: Will Recarey

O Salvador Bahia Airport se tornou o primeiro aeroporto brasileiro e das Américas a receber o o Nível 5 da Airport Carbon Accreditation (ACA), o mais alto reconhecimento mundial em gestão de carbono para a categoria. A certificação é um reconhecimento do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) de que o terminal atingiu emissões líquidas zero nos chamados Escopos 1 e 2.

O aeroporto, que é membro da Vinci Airports, também firmou o compromisso de alcançar emissões líquidas zero no Escopo 3, por meio da colaboração com parceiros e demais partes interessadas. O programa tem sete níveis de certificação (1, 2, 3, 3+, 4, 4+ e 5) e é considerado o principal do setor, no âmbito internacional de sustentabilidade aeroportuária.

Para chegar ao Nível 5, o mais alto da certificação, uma empresa precisa ter rigorosos padrões de gestão ambiental. Esse nível não só exige a neutralização das emissões, mas o engajamento ativo de todo o ecossistema aeroportuário na adoção de práticas sustentáveis.

Segundo o Salvador Bahia Airport, esse resultado é parte de uma estratégia contínua, ao mesmo tempo em que promove o engajamento ativo de fornecedores e parceiros para reduzir sua pegada ambiental.

Entre as medidas adotadas estão a geração de energia solar em duas usinas fotovoltaicas, que fornecem eletricidade tanto para as operações do aeroporto quanto para instalações de carga operadas por terceiros e o uso exclusivo de energia 100% renovável em todas as operações aeroportuárias.

Além disso, equipamentos movidos a gás foram substituídos por alternativas elétricas nas operações dos concessionários, inclusive nos restaurantes. Há projetos certificados de remoção de carbono com a compensação de emissões residuais. Uma das iniciativas é uma área de reflorestamento em Corumbá (MS).