Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero

Entre as medidas adotadas, estão a geração de energia solar em duas usinas fotovoltaicas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:21

Aeroporto de Salvador é o primeiro a conquistar certificação máxima de zero carbono
Aeroporto de Salvador é o primeiro a conquistar certificação máxima de zero carbono Crédito: Will Recarey

O Salvador Bahia Airport se tornou o primeiro aeroporto brasileiro e das Américas a receber o o Nível 5 da Airport Carbon Accreditation (ACA), o mais alto reconhecimento mundial em gestão de carbono para a categoria. A certificação é um reconhecimento do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) de que o terminal atingiu emissões líquidas zero nos chamados Escopos 1 e 2.

O aeroporto, que é membro da Vinci Airports, também firmou o compromisso de alcançar emissões líquidas zero no Escopo 3, por meio da colaboração com parceiros e demais partes interessadas. O programa tem sete níveis de certificação (1, 2, 3, 3+, 4, 4+ e 5) e é considerado o principal do setor, no âmbito internacional de sustentabilidade aeroportuária.

Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero

Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero por Will Recarey
Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero por Will Recarey
Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero por Will Recarey
Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero por Will Recarey
Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero por Will Recarey
Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero por Will Recarey
Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero por Will Recarey
Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero por Will Recarey
Aeroporto de Salvador é o primeiro a conquistar certificação máxima de zero carbono por Will Recarey
1 de 9
Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero por Will Recarey

Para chegar ao Nível 5, o mais alto da certificação, uma empresa precisa ter rigorosos padrões de gestão ambiental. Esse nível não só exige a neutralização das emissões, mas o engajamento ativo de todo o ecossistema aeroportuário na adoção de práticas sustentáveis.

Segundo o Salvador Bahia Airport, esse resultado é parte de uma estratégia contínua, ao mesmo tempo em que promove o engajamento ativo de fornecedores e parceiros para reduzir sua pegada ambiental.

Entre as medidas adotadas estão a geração de energia solar em duas usinas fotovoltaicas, que fornecem eletricidade tanto para as operações do aeroporto quanto para instalações de carga operadas por terceiros e o uso exclusivo de energia 100% renovável em todas as operações aeroportuárias.

Além disso, equipamentos movidos a gás foram substituídos por alternativas elétricas nas operações dos concessionários, inclusive nos restaurantes. Há projetos certificados de remoção de carbono com a compensação de emissões residuais. Uma das iniciativas é uma área de reflorestamento em Corumbá (MS).

“Essa conquista reafirma a posição do Salvador Bahia Airport como referência na agenda ambiental da aviação latino-americana. Alcançar o Nível 5 é resultado de um trabalho contínuo e colaborativo, que envolve inovação, engajamento e um compromisso genuíno com o futuro do planeta. É um reconhecimento internacional da força das nossas práticas e do papel que desempenhamos na transformação das operações aeroportuárias em um modelo mais sustentável”, destaca o CEO da Vinci Airports no Brasil, Julio Ribas.

Mais recentes

Imagem - Programas de estágio abrem 600 vagas com bolsas de até R$ 2,4 mil

Programas de estágio abrem 600 vagas com bolsas de até R$ 2,4 mil
Imagem - Enem 2025: veja 5 fórmulas essenciais de Ciências da Natureza para acertar mais na prova

Enem 2025: veja 5 fórmulas essenciais de Ciências da Natureza para acertar mais na prova
Imagem - ‘Temos interesse em projetos de expansão’, diz nova diretora do Metrô Bahia

‘Temos interesse em projetos de expansão’, diz nova diretora do Metrô Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas
01

Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas

Imagem - Salvador abre 100 vagas gratuitas de capacitação para o setor náutico
02

Salvador abre 100 vagas gratuitas de capacitação para o setor náutico

Imagem - Agente penitenciária é condenada por fazer sexo com presos na cadeia
03

Agente penitenciária é condenada por fazer sexo com presos na cadeia

Imagem - Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional
04

Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional