TENDÊNCIA

Até o Globo de Ouro: saiba quais são as fantasias de Carnaval mais vendidas na Bahia

Plataforma divulgou os itens mais buscados pelos foliões este ano

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 09:44

Fernanda Torres no Globo de Ouro Crédito: Reprodução

Enquanto Fernanda Torres estiver no tapete vermelho do Oscar, nos Estados Unidos, no próximo dia 2 de março, é bem provável que algumas de suas sósias estejam curtindo o carnaval de Salvador (ou de outras cidades da Bahia). Fantasias inspiradas no Globo de Ouro - uma das premiações já vencidas pela atriz com o longa Ainda Estou Aqui - e nela própria estão no topo das mais vendidas entre os itens temáticos carnavalescos na Bahia. >

A informação é do Data Shopee, um levantamento in-app da Shopee, que monitorou os últimos 45 dias no marketplace. De acordo com a plataforma, o termo ‘Globo de Ouro’ teve aumento de 20 vezes nas buscas nesse período, enquanto as fantasias inspiradas na atriz cresceram 10 vezes, no mesmo intervalo. >

Além das alusões à brasileira que concorre ao Oscar, outros destaques nas buscas são as fantasia de Stitch e a fantasia do cantor Belo. Já os itens mais vendidos incluem a fantasia Minecraft, a de Stitch, meia arrastão e ‘fantasia infantil’. Além disso, a procura por fantasias plus size cresceram 20 vezes na plataforma. >

Conheça os itens mais vendidos e os mais buscados de fantasia de Carnaval na Shopee

Top 5 itens mais buscados na Bahia:>

Globo de Ouro>

Fantasia de Carnaval Plus Size>

Fantasia Fernanda Torres>

Fantasia Stitch>

Fantasia Belo>

Top 5 itens mais vendidos na Bahia:>

Fantasia de Carnaval Plus Size>

Fantasia Minecraft>

Fantasia Stitch>

Meia arrastão>