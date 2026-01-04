ENTREVISTA

Autoconhecimento e cuidado com chakras são fundamentais para começar bem 2026

“Quando você entende as suas próprias feridas e limpa seu campo energético, eleva o padrão do planeta”, diz terapeuta radiestesista Vanessa Freire

Saulo Miguez

Publicado em 4 de janeiro de 2026

Vanessa Freire

Há treze anos, a fotógrafa e artista plástica Vanessa Freire tomou a decisão de mudar-se para os Estados Unidos. Ao contrário da maioria dos brasileiros que fazem essa migração em busca de sucesso profissional, a motivação de Vanessa foi outra. Sua rotina de trabalho no Brasil seguia muito bem, com projetos internacionais e uma série de clientes importantes.

No entanto, acreditava que mudando de país conseguiria satisfazer outras vontades, como constituir uma família. Afinal de contas, se o sucesso na carreira estava garantido, o mesmo não acontecia com a sua vida pessoal. No Brasil, Vanessa viveu diversos relacionamentos tóxicos e outras frustrações que a fizeram deixar o país.

Eis que nos EUA as suas expectativas iniciais não foram atendidas e ela conheceu “o fundo do poço”. “Foi um relacionamento tóxico atrás do outro. Estava isolada da família e quebrei completamente porque pagava tudo em dólar”. Vanessa percebeu que estava presa a um padrão e que, talvez, o problema não estivesse exatamente no outro.

Foi então que buscou auxílio terapêutico e mergulhou fundo nos estudos sobre energia, campo magnético, Física Quântica, dentre outras questões que envolvem a psique humana. Até que, finalmente, se encontrou com a Radiestesia. “As pessoas se relacionam, mas não entendem de energia e acabam drenando a própria energia para o parceiro e nada caminha para frente”, pontuou.

De paciente, virou terapeuta e hoje atende diversas pessoas que a procuram em busca de auxílio. Em seu perfil no Instagram, com mais de 18 mil seguidores, se apresenta como “uma deusa especialista em relacionamentos tóxicos”, e acrescenta que ajuda “você a prosperar e a fluir sua energia com Radiestesia e Análise do Campo Vibracional”. Em entrevista ao CORREIO, Vanessa falou sobre o que é a Radiestesia, seu mecanismo de ação e como devemos nos preparar para a chegada de 2026.

O que é a Radiestesia?

A Radiestesia é uma sensibilidade à radiação. Tudo nesse universo é energia condensada e tudo vibra. A Radiestesia trabalha muito a questão da frequência e com formas geométricas, porque essas formas emitem energia. Temos uma tabela de frequência que informa se a pessoa está vibrando no mundo da ilusão ou no mundo da evolução. A gente consegue entender onde está a pessoa e por que a vida dela está daquele jeito. A Radiestesia é uma coisa muito simples, não é algo sobrenatural. Todos nós emanamos energia e temos um campo eletromagnético. Essa técnica faz a programação desse campo e trabalha ainda os chakras e os centros de força.

Quais pontos são tratados com essa técnica?

Muitas vezes, o que derruba a nossa vida é a falta de informação, falta de consciência e as crenças limitantes que a gente cria ao longo da nossa existência. A Radiestesia trabalha com essas crenças limitantes, a frequência que a pessoa está e a lembrança de onde ela [a pessoa] veio. Então, a Radiestesia vai atuar no campo quântico. A pessoa possui uma aura, que é seu campo eletromagnético, com características. Ela pode ser grande ou encolhida; uma aura encolhida não chama a atenção de nada e as portas se fecham na vida. Para aumentar a aura, a pessoa deve estar em contato com a natureza, precisa pegar a energia da Terra.

Na Radiestesia, se utiliza o pêndulo para fazer o trabalho. Como ele age?

Quando você programa um pêndulo, ele vai acessar o seu subconsciente, que é 95% do nosso ser. Ao entendermos isso, percebemos que tudo é mental, isso significa que o que eu sonhar, vou conseguir materializar. Resumindo, seria algo como: Deus está dormindo e você está sonhando através dele. Ou seja, se você sonhar consciente, lembrar quem é você, saber que faz parte desse todo e que é uma criatura divina, vai manifestar tudo o que você quiser.

Como é que se dá essa materialização pelo sonho consciente?

Quando crianças, somos limpos, temos sonhos, imaginação. Mas a vida, o trabalho e o sistema vão nos podando e a gente para de sonhar. Então, começamos a gerar energias como medo, culpa e apego. Você cria a sua própria matrix e a sua realidade. Se você é uma pessoa focada e calma, você é materializadora e trabalha na onda violeta, que a gente chama de gama e teta.

O que é possível diagnosticar com a Radiestesia?

Existe uma ética na Radiestesia. Ninguém pode sair acessando todo mundo. Quando eu acesso o campo da pessoa, consigo ver os desequilíbrios que ela tem. Vejo se a aura está encolhida ou expandida, aberta ou fechada e em qual cor está vibrando. Cada cor simboliza algo. Se a pessoa é muito agitada, ela vai vibrar no amarelo, vermelho, laranja. Uma pessoa mais espiritualizada e consciente vai vibrar nos azuis, violeta. Pessoas muito densas têm aura preta, cinza. A gente consegue entender qual a energia da pessoa, porque a energia nunca mente. Nessa aura, nós temos vários campos sutis: o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Se a pessoa tiver um problema no campo espiritual que não for corrigido, esse problema vai para o campo mental. Caso não seja corrijido no campo mental, vai para o emocional e, se não for corrigido no campo emocional, o problema chega ao campo físico e isso cairá na matéria, desenvolvendo doenças. Todas as doenças que as pessoas desenvolvem estão primeiro no campo energético. Eu consigo ver o desequilíbrio da pessoa sem ela ter me contado nada. Quando o corpo físico é atingido, temos que voltar a trabalhar os chakras. Temos informações guardadas nos campos sutis de coisas que aconteceram na infância, traumas que ficaram bloqueados. Então a pessoa não consegue digerir e aquilo vai causando as doenças.

Quando você começa a entender que é um Deus e que você está acima de tudo isso, a sua vibração é outra e as coisas se manifestam Vanessa Freire Terapeuta radiestesista

Como a nossa vida moderna pode favorecer o desequilíbrio nesses campos?

As luzes de LED, por exemplo, têm uma frequência que a glândula pineal não entende. Então, a glândula para de produzir melatonina. O ideal é, a partir das seis horas da tarde, usar óculos de lente amarela para bloquear a luz azul. Porque essa luz azul não deixa a pineal produzir melatonina, e a pessoa não dorme direito à noite.

Existe uma questão em relação ao reconhecimento dessas terapias que envolve, inclusive, a cobrança das consultas. Como é isso para você?

O Brasil tem uma crença muito limitante com relação à cobrança de algo espiritual. As pessoas criaram uma ideia de que por ser algo espiritual não se pode cobrar. Só que não é assim que funciona. Nesse mundo, nós temos que trabalhar a energia, e trabalhar a energia requer conhecimento e tempo. Então, as pessoas que escolheram esse trabalho precisam pagar contas e viver. Porque sem dinheiro, na matéria, você não sobrevive e existem investimentos que as pessoas fazem. Eu estudei muito, fiz vários cursos e não peguei a Radiestesia de graça. Existe uma coisa também que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, que são os votos e contratos. Você faz votos e contratos com seres para que sua vida não evolua, não prossiga e trave aqui no planeta, para que você continue doando energia para o sistema. Existe toda uma cadeia de controle e de escravidão. Quando as pessoas não têm consciência, elas estão sendo drenadas e não conseguem progredir na vida.

Qual conselho você dá para quem quer começar o ano alinhado energeticamente?

Estudem a sua energia. Abram a cabeça. Tem uma frase que diz que “mais vale colecionar incertezas do que fincar os pés em uma única certeza e se decepcionar”. Quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa busca informação, mais ela consegue entender quem ela é e o que ela está fazendo aqui. Assim, ela passa a se questionar se aquele pensamento que está acessando é dela ou não. A gente tem invasão de consciência o tempo todo. A pessoa tem que entender a sua própria realidade e se voltar para dentro, entender quem ela é, se corrigir e se melhorar cada dia mais para tornar esse planeta melhor.

O que seria exatamente voltar para si?

Não adianta a gente achar que vai resolver o problema do outro. Você tem que resolver os seus problemas primeiro. Quando você volta para dentro, entende as suas próprias feridas emocionais e limpa seu campo energético, você vai produzir uma energia muito acima da humanidade e elevar o padrão do planeta. É isso que a gente precisa. Todo mundo se unindo no sentido de voltar para dentro e entender os nossos próprios problemas. Quem tem muita energia, atrai quem não tem, para equilibrar. Existe uma lei de equilíbrio e equalização. Quem vibra muito alto atrai pessoas muito baixas para equalizar a energia. Está tudo certo em se relacionar com uma pessoa que vibra numa energia baixa. A questão é: você sabe cuidar da sua energia, aumentar sua própria aura e se energizar?

O que é importante fazer para aumentar a própria energia?

Você precisa tomar sol, se reconectar com a natureza e até saber beber água. As pessoas bebem água querendo matar o fogo que está na garganta e não se conectam com aquilo. Quando você intenciona algo no bem, você está produzindo uma magia positiva, e quando intenciona no mal, você produz uma magia negativa. Ao colocar uma intenção positiva na água que você bebe, você muda a sua vida. Como a respiração. Quando você controla a forma que respira, controla a sua mente e a onda que fabrica no seu cérebro. Se você acalma a sua respiração, começa a produzir ondas lentas e de manifestação e consegue materializar coisas. Isso é a chave. A gente está num videogame, só precisamos descobrir as regras do jogo. Uma vez que você descobre as regras, tem tudo para ter sucesso na vida.

As pessoas se relacionam, mas não entendem de energia e acabam drenando a própria energia para o parceiro e nada caminha para frente Vanessa Freire Terapeuta radiestesista

Em sua bio, você se apresenta como especialista em relacionamentos tóxicos. Há hoje um clamor social grande para o engajamento masculino nas campanhas de combate à violência contra a mulher. Tem algo energético ou vibracional nisso?

O sistema que a gente vive é um sistema bruto. Os seres que dominam a humanidade querem dividir as pessoas. Eles são treinados para jogar um contra o outro. Eles jogam um contra o outro na política, na sexualidade, jogam o masculino contra o feminino. O que eu entendo disso tudo é que quando você entra nessa frequência de dualidade e violência, tem tudo para drenar sua energia e poder jogar sua frequência lá embaixo. Essas campanhas são importantes por um ponto de vista, mas por outro elas causam mais danos do que ajudam. Porque as mulheres começam a ter cada vez mais raiva dos homens. Elas assistem uma programação em que uma mulher foi violentada, aí ela fala: 'que absurdo. Homem não presta!'. Ela vai acreditar que homem não presta, vai começar a diminuir a frequência dela e vai atrair isso para o seu campo. É simples assim. Cada ser que está nesse planeta pediu para vir pra cá e experienciar. O psicopata que entrou aqui, ele escolheu ter apatia e não amar, e o empata que entrou no planeta escolheu amar, e está tudo bem. Você tem que entender da sua energia, do seu mental e o que você está atraindo para o seu campo, você tem que limpar as suas crenças. Quando você começa a entender que é um Deus e que você está acima de tudo isso, a sua vibração é outra. Você quebra a sua timeline e programa o que você quer para a sua vida e as coisas se manifestam.

