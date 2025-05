EMPREGO

Bahiana oferece treinamento gratuito para pessoas com deficiência participarem de processo seletivo

O programa visa a contratação de pessoas com deficiência para a instituição

Thais Borges

Publicado em 9 de maio de 2025 às 10:21

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública Crédito: Gerson Rosário/Divulgação

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública está com inscrições abertas para um programa de capacitação profissional para pessoas com deficiência. O Capacita+ é um projeto exclusivo e gratuito e que tem possibilidade de participação em processo seletivo para contratos de trabalho na instituição. >

De acordo com a universidade, a iniciativa visa contribuir com a inclusão social e a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O último Censo de 2022 revelou que ao menos 1,5 milhão de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência – algo em torno de 10,4% da população. No entanto, apenas 28,6% das pessoas com deficiência participam da força de trabalho.>

O Capacita+ terá três workshops presenciais com temas essenciais: empregabilidade, informática básica (Pacote Office) e atendimento ao cliente. Todas as atividades serão sediadas na Unidade Cabula da Bahiana. As inscrições devem ser feitas por meio deste link. >

Desde 2006, a instituição adota práticas para promover a inserção de pessoas com deficiência no quadro de funcionários. O método utilizado é a ‘seleção reversa’, que mapeia perfis e competências compatíveis com as funções em que as pessoas podem demonstrar suas habilidades. >