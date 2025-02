'CIRCUITO SATURADO'

Barra é proibida de ter trios pela manhã e blocos são transferidos para o Campo Grande

Decisão foi tomada por questões de logística

O circuito Dodô (Barra-Ondina) não terá mais trios pela manhã durante o Carnaval. Os blocos que ocupavam os primeiros horários, que eram os infantis e adolescentes, foram transferidos para o circuito Osmar (Campo Grande). A decisão foi tomada pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar) e pela Prefeitura de Salvador. >

Segundo o órgão, a decisão visa "viabilizar a montagem e toda a operação do Carnaval". Washington Paganelli, presidente do Comcar, explicou que, pela manhã, os trios que terminavam o desfile em Ondina estavam voltando em direção ao Porto da Barra, o que comprometia o ordenamento dos trios que se preparavam para o desfile logo cedo. >

O órgão informou que os blocos envolvidos são Happy (Tio Paulinho) e Gatas e Gatos. O bloco Happy acontecia há 31 anos na Barra e sairá pela primeira vez no Campo Grande em 2025. >

"A Barra é um circuito saturado, muito cheio. A logística de trios e camarotes, bem como a saída do público, fica comprometida quando você embola a festa do dia anterior que está acabando e a festa do dia seguinte que está começando. Ficou inviável", disse Tio Paulinho, que defendeu a decisão. >