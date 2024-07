SEX SHOP

Cinco produtos de sex shop para apimentar a relação após os 60

Procura online por itens cresceu 77% nessa faixa etária

Carolina Cerqueira

Publicado em 6 de julho de 2024 às 05:00

Conheça ainda sex shops para saber onde encontrar Crédito: Marina Silva/CORREIO

No site de vendas Shopee, as buscas pelo termo “sex shop” por usuários 65+ cresceram 77% no último ano. Os produtos mais vendidos para esse público na categoria de bem-estar sexual foram dados eróticos (600% de aumento), vibradores (249%) e lingeries de renda (195%).

Há os casais que buscam produtos para os dois se divertirem juntos, mas também os solteiros, os recém-viúvos e os que querem curtir com os ficantes.

“As pessoas acreditam que sex shop é algo ligado à promiscuidade, safadeza, putaria. Mas estamos falando do sexo que todo mundo faz, inclusive os mais velhos. Nesse público, eu tenho clientes que querem manter ou resgatar a sexualidade, mas também muitas mulheres que nunca tiveram um orgasmo”, destaca a dona da Lola Sex Store, Camilla Vargas, de 36 anos.

Por conta da demanda, além dos produtos para todas as idades, há os que são pensados especificamente para o público mais velho. Na Rituall Sex Shop, a empresária Ive Maciel, de 50 anos, diz que os 60+ representam 40% do público e um dos atrativos é a linha chamada de “Maduro”, da marca Hot Flowers.

Para as mulheres, há os lubrificantes que ajudam a lidar com as consequências da menopausa, que pode reduzir a lubrificação e retardar a excitação. Para os homens, algumas das opções são géis que retardam a ejaculação e prolongam a ereção, massageadores de períneos e cintas com prótese.

Os produtos ajudam a combater os efeitos das alterações vasculares e de alguns medicamentos. “Medicações para pressão com frequência impactam na capacidade de ereção do homem, e antidepressivos cada vez mais usados pelos idosos podem impactar tanto na libido quanto na performance sexual de homens e mulheres”, diz o geriatra Felipe Lopo.

Confira 5 produtos voltados para os 60+:

Maduro - estimulante de ereção

Um gel que proporciona maior rigidez no membro devido aos seus efeitos atribuídos de ginseng. Estimula a circulação e melhora a sensibilidade.

R$ 25,28

Compre aqui

Maduro Crédito: Reprodução

Feliz Idade - gel para massagem sensual

Lubrificante para passar na parte externa em quantidade suficiente para uma relação confortável. Indicado para mulheres que entraram na menopausa.

R$ 43,14

Compre aqui

Feliz Idade Crédito: Reprodução

LubHomme - Estimula o prazer por mais tempo

Gel à base de água para massagem no pênis. Promove a circulação sanguínea, melhora a frigidez e prolonga a atividade sexual. Estimula o prazer por mais tempo.

R$ 30,34

Compre aqui

Vela de massagem Fogo da Paixão

Acenda a vela e aguarde aproximadamente 5 minutos até que a parte superior fique líquida. Apague a chama e derrame o óleo sobre a pele, espalhando suavemente com movimentos circulares para uma massagem sensual.

R$ 38,00

Compre aqui

Vela para massagem sensual Crédito: Reprodução

Dado erótico - strip para casal

É ideal para criar um clima excitante, estimular o desejo e despertar a imaginação.

R$ 25,00

Compre aqui

Dado erótico Crédito: Reprodução

Vibrador peniano

A vibração ajudará no aumento da circulação local, melhora da sensibilidade e controle muscular. Poderá ser utilizado para o tratamento de disfunções na ereção e ejaculação e pós-cirúrgico. Indicado para a realização do pompoarismo e tratamento com a fisioterapia pélvica.

R$ 160,00

Compre aqui