ECONOMIA

Com preços a partir de R$ 4,90, Salvador terá outlet de utilidades para casa

Produtos incluem de itens de cozinha a utensílios para banheiro

Comuns no setor do vestuário, a tendência dos outlets tem ganhado força em outros segmentos no Brasil. Nesse cenário, Salvador ganhou um novo espaço para produtos com preços reduzidos - agora, especificamente de utilidades para casa.