DIA DOS PAIS

Como um livro conduz a relação entre pai e filha; conheça a história de Bruno e Ananda

Produtor cultural lança o primeiro livro, que tem ele e a filha como personagens

Carolina Cerqueira

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 05:00

Bruno e a filha, Ananda Crédito: Arquivo Pessoal

Era uma vez uma relação entre pai e filha construída através da literatura. Essa é a história do produtor cultural Bruno Cássio Leal, de 46 anos e da filha dele, Ananda, de 10, que de tão inspiradora rendeu um livro. Ele conta que usa a criação de histórias para estabelecer conexão com a filha e passar adiante aprendizados. O momento antes de dormir é sagrado para a contação de boas ficções com fundo de verdade.

A ideia de escrever veio na pandemia, quando o ramo de eventos estava parado e deixando o produtor inquieto. “Resolvi permitir que o produtor desse lugar ao criador. Já tinha plantado algumas árvores, já tinha uma filha e era hora de escrever um livro”, brinca ele. A obra tem como título “O Travesseiro Companheiro” e será lançada neste sábado (10), às 16h, no Shopping Paseo.

O livro partiu de Bruno como uma ferramenta para lidar com o medo que a filha tinha de dormir sozinha. O personagem principal é um travesseiro mágico que, quando abraçado, protege a criança de todos os males. “Quando eu li o livro para Ananda, ela me perguntou se o travesseiro dela era mágico. Eu disse que sim e, naquele dia, ela dormiu sozinha na cama dela”, lembra o escritor.

A relação conduzida pela literatura

Ele deixa claro que não quer ensinar ou dar lição a ninguém, apenas compartilhar com o mundo a relação entre Bruno e Ananda. Como costura no livro, diz apenas que segue como princípio a necessidade de abraçar os sentimentos da filha.

Capa do livro lançado neste sábado Crédito: Divulgação

“Temos que dar acolhimento a nossos filhos e às vulnerabilidades deles nesse mundo doido e cruel”, diz. Outra história que criou falava sobre bullying, depois da filha ter participado de um episódio contra um colega na escola quando tinha 5 anos.

“Inventei a história de uma baleia que queria brincar com os outros animais marinhos e eles não deixavam. Aí, um dia, um tubarão foi ameaçar os animais e a baleia chegou para defendê-los, sendo acolhida pelo grupo”, lembra Bruno. O respeito é o ensinamento que ele diz mais passar para a filha. Em contrapartida, revela aprender a ser um ser humano melhor a cada dia, desde o nascimento de Ananda.

O diagnóstico

“Enquanto produtor, trabalhei com festas e tive acesso a muita coisa ruim. Ananda mudou a minha vida; eu sei que é clichê, mas é a verdade”, conta. Diagnosticado com Parkinson há cinco anos, o produtor cultural e escritor diz que a filha o ajuda a querer desfrutar a vida.

“Quando você é diagnosticado com uma doença séria, cada dia é realmente menos um dia. Você está constantemente sendo lembrado de que a vida é finita. Mas problema todo mundo tem; esse é o meu, mas cada um vai ter um e vai precisar correr atrás para lidar da melhor forma com ele”, desabafa.

A doença acabou dando a Bruno a ideia de mais um livro, “Papai é um Terremoto”, que deve ser iniciado em breve. Ele quer compartilhar no papel como a filha lida com o diagnóstico no dia a dia.

“Eu digo que o diagnóstico não é uma sentença e uso muito o humor para lidar com a doença. Quero sempre quebrar o gelo e falo abertamente sobre isso com qualquer pessoa, inclusive com ela. Ananda lida muito bem com isso, até brincamos. Uma das preocupações dela, na verdade, é eu não conseguir passar maquiagem nela direito”, divide Bruno.

Neste sábado, no lançamento do primeiro livro, Bruno e a filha vão fazer uma contação de história com a obra, sendo responsáveis pela narração. Mesmo com os tremores como principal sintoma evidente, ele não abre mão do momento. Vai fazer a leitura, tremendo ou não. Ele não está preocupado com pagar mico, mas, sim, em viver e guardar esse momento com ela.

Quando questionado sobre como descreveria sua relação com a filha, Bruno responde: “O mais próximo que eu chego de Deus é quando estou com a minha filha. É uma pessoa que veio para dar sentido à minha vida, por quem eu sou capaz de dar a minha vida e quem eu amo além do quanto eu me amo”.

Saúde mental

O tempo juntos e a criação de memórias a serem guardadas são prioridade de Bruno. Ele divide que se separou da mãe de Ananda quando ela tinha 4 anos e, mais uma vez, a arte ajudou a enfrentar o desafio.

“Eu e a mãe dela brincávamos muito de desenhar com Ananda e a psicóloga sugeriu que fizéssemos um desenho para contar que iríamos nos separar. Fizemos e descrevemos a imagem sobre se fosse uma historinha. Ela lidou muito bem, perguntou se seria igual a um coleguinha dela da escola”, lembra Bruno.

Ele ainda destaca a importância do cuidado que teve e tem com a saúde mental ao longo da vida. Ele e a filha fazem terapia. “Não abro mão da minha terapia por nada, é muito importante. Já tinha feito há mais tempo e voltei a fazer durante a separação. Foi essencial para que eu pudesse seguir em frente e é essencial para a minha relação hoje com a minha filha”, finaliza.

SERVIÇO

Evento: Lançamento do livro “O Travesseiro Companheiro”

Data: 10 de agosto de 2024



Horário: 16h

Local: Pátio interno do Shopping Paseo Itaigara

Valor do livro: R$ 50,00

Editora: Guaxe Produções