Confira 10 itens que o povo de santo encontra na Feira de São Joaquim

Em Água de Meninos, na parte baixa da cidade, a Feira de São Joaquim abastece e alimenta o terreiro. Inspira e expira axé. Não por um acaso, o lugar por onde circulam 2,2 mil pessoas se tornou referência como principal central de abastecimento, ou melhor, o shopping do povo de santo. A ‘economia do axé’ contempla o comércio na maior feira livre da Bahia de uma ponta a outra, impactando muito além dos artigos religiosos, estimulando toda a cadeia de São Joaquim.

Para a professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb) e pesquisadora do Observatório da Economia Criativa da Bahia (Obec-BA), Lúcia Aquino de Queiroz, o povo de santo ocupa a posição central no consumo da feira. “Embora não existam dados quantitativos, o que se observa é que a Feira de São Joaquim é um espaço que, desde a sua fundação, se consagrou cada vez mais como uma região voltada para um conjunto de produtos vinculados às religiões de matriz africana. Esse consumidor é central para a Feira de São Joaquim”.

Coordenador da Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro (Fenacab) e babalorixá no terreiro em Lauro de Freitas, pai César D'Ajagunã costuma ir, no mínimo, três vezes por semana na Feira de São Joaquim. “A gente costuma dizer que a Feira de São Joaquim é o nosso shopping. Tudo que precisamos é lá que encontramos. A feira é um mundo. Depois disso é quase minha segunda casa. O consumo de produtos é alto. Basta prestar atenção na essência da feira e no contexto dela. Quem chega na feira sente a energia do candomblé. Ela é o nosso polo geral da religião”, afirma. Ele lista abaixo 10 itens que o povo de santo só encontra na feira. Confira.