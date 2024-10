CRIATIVOS

Conheça a advogada que fatura mais de meio milhão com marmitas saudáveis

No comando da Lela Delícia Saudável, Rafaela Franchi chega a produzir 3 mil refeições por mês, preparadas de acordo com orientação do nutri

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 26 de outubro de 2024 às 05:00

Com a Lela, Rafaela Franchi passou a ter um ganho 500% maior do que quando advogava Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Quem diria que uma marmita fit faria tanto sucesso entre as colegas de trabalho? A advogada Rafaela Franchi não imaginava que o almoço que levava todos os dias ia se transformar no que é hoje a Lela Delícia Saudável (@leladeliciasaudavel), uma marca especializada em congelados a partir da dieta personalizada pelo nutricionista.

“Sempre gostei de ter um estilo de vida saudável, fazer dieta e como gostava também de cozinhar buscava receitas na internet e criava meus próprios pratos para manter a alimentação de forma criativa e saborosa. Minhas colegas elogiavam muito e uma delas, me deu a ideia de montar os almoços”, conta.

No cardápio de congelados uma variedade de refeições, lanches, sopas, porções e sobremesas vendidos online Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A ideia deu mais que certo. Rafaela deixou de advogar e passou a se dedicar a marmitaria que iniciou as operações há cerca de 8 anos. “Nesse início eu mal sabia o que estava fazendo, era só uma renda extra. Trabalhava como freela em eventos, receptivo de casamentos, formatura. Já fui fiscal de prova, fiz ações dentro do shopping, também trabalhei em stand no Camarote Salvador. Até que vieram mais indicações, outros conhecidos que me levaram a criar uma marca, um rótulo e um perfil no Instagram”.

Hoje a Lela chega a produzir 3 mil refeições por mês. A média de faturamento já alcança R$ 720 mil por ano, o que garante a Rafaela um salário 500% maior do que ganhava antes. A expectativa da marca é chegar a sete dígitos em 2025. No cardápio, diversas opções de refeições, lanches, sopas, porções e sobremesas, tudo isso em uma plataforma online para comprar a qualquer hora, agendar a entrega e receber o pedido em sua casa.

“Sabia que poderia fazer mais, criar mais, chegar a mais pessoas, até porque eu já tinha vários clientes e ganhava mais do que meu salário fixo, mas e se der errado? Eu estava trocando uma profissão com diploma para me arriscar no fogão dentro de casa vendendo comida. Era um dilema pessoal mesmo. Até que fui demitida e olhei com outros olhos para o que parecia ruim como a melhor coisa que poderia ter acontecido. Passei a me dedicar 100% a minha empresa. Foi muito desafiador”, lembra.

Os combos são os campeões de vendas. O cliente que escolhe a partir de 15 itens ganha 15% de desconto. “Dessa forma você consegue organizar a alimentação do seu mês e se manter no foco. Os pratos de salmão, picadinho de carne e estrogonofes sem lactose são os queridinhos e fazem muito sucesso por aqui. Inclusive, estamos lançando em breve novos pratos com uma releitura dos mais pedidos. Muita gente vende marmita e eu nunca quis ser mais uma. Sempre busquei um bom atendimento, uma boa apresentação dos pratos, transmitir uma boa mensagem, ter embalagens adequadas e seguras, uma marca bonita e atraente”.

Na criação do cardápio específico para cada um conforme a orientação do nutricionista, tudo é feito adequando as preferências, com respeito às restrições, nos mínimos detalhes. “Um dos meus primeiros clientes me pediu para fazer as refeições dele com a gramatura que o nutricionista recomendou. Depois vieram outras pessoas também nesse mesmo contexto buscando suas refeições segundo a prescrição do nutri e nesse momento eu percebi uma oportunidade de me diferenciar. Hoje temos parcerias com os melhores nutricionistas e médicos de Salvador”.

Tudo fit

Além das refeições personalizadas, o cardápio digital conta com uma diversidade de produtos disponíveis para quem não está seguindo uma dieta específica, mas que quer uma alimentação saudável e equilibrada, como acrescenta a criadora da Lela: “Seja visando emagrecer, ganhar massa muscular, ter uma vida mais saudável ou por ter alguma patologia, nos dedicamos a resolver o problema de quem tem uma vida corrida e sem tem tempo para cozinhar. O que a gente quer é que cada um siga sua dieta com prazer, sem sofrimento e comendo uma comida saborosa com tudo que ele precisa para estar em sua melhor versão".

"O que a gente quer é que cada um siga sua dieta com prazer, sem sofrimento e comendo uma comida saborosa" Rafaela Franchi criadora da Lela

No início, Rafaela não tinha o plano de negócio perfeito, mas queria mudar de vida. “E acho que é dessa forma real que muitos negócios começam. Entendemos o quanto é desafiador manter uma dieta e eu mesma já passei por isso várias vezes de ir ao nutricionista, sair do consultório com a dieta em mãos e não saber o que fazer com ela. É frustrante e acredito que muita gente passa por essa situação. Então, em muitos casos, a gente vê a realização do sonho da vida de alguém que nunca havia conseguido emagrecer. A conquista de nosso cliente se torna a nossa também”, completa.

AS DICAS DE RAFAELA

. Comece Tire as ideias do papel e continue. Ainda que tenha dúvidas e que esteja assustado com o tamanho da responsabilidade, o processo é assim mesmo. Continue.

. As dúvidas não cessam, elas se renovam Você nunca vai estar 100% preparado, porque todo dia se aprende algo novo enquanto empreende.

. Não é só vender quentinha Pense em algo que possa diferenciar o seu produto diante do que já existe e que, ao mesmo tempo, resolva uma necessidade desse consumidor.

QUEM É