Conheça a Praia de Algodões, paraíso baiano escolhido por Gisele Bündchen

Conheça a Praia de Algodões, paraíso baiano escolhido por Gisele Bündchen

Local fica na Península de Maraú e reúne proposta 'pé na areia' com sofisticação

Carolina Cerqueira

Publicado em 27 de julho de 2024 às 11:00

Gisele não perdeu a chance de fazer um registro daqueles na Praia de Algodões Crédito: Reprodução/Instagram

A explicação do nome pode estar nas espumas brancas do mar, na areia macia ou nas nuvens do céu. Tem quem diga que ali existia uma fazenda de algodões. A origem pode até ser incerta, mas a beleza não deixa rastro de dúvida. Um dos destinos turísticos mais bonitos da Bahia, a Praia de Algodões ganhou o noticiário nacional esta semana, na verdade, por uma outra beleza: a da modelo Gisele Bündchen.

Ela escolheu a região para passar o aniversário de 44 anos com a família. Nas fotos, aparecem a irmã gêmea, Patrícia, e a filha, Vivan, de 11 anos. Os registros mostram Gisele dando um passeio por locais da Península de Maraú, incluindo a Praia de Algodões.

Gisele com a filha, Vivian Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dos pontos visitados pela modelo foi o Sítio do Outeiro, administrado pelo casal Marisa e Karma Fukuda. Ele abriga um projeto agroflorestal e uma produção sustentável de um famoso açaí na área de Mata Atlântica preservada. “Fomos avisados por amigos uns dias antes. Ela é muito bonita e simpática”, contou Marisa.

É possível fazer um tour pelo espaço e dar uma espiada no mirante da propriedade. Para agendar uma visita, o telefone é o (73) 99983-5169. Marisa destaca que Gisele não foi a primeira celebridade a passar por lá.

A parte Sul da Bahia costuma ser o destino escolhido por famosos para relaxar. A Península de Maraú conta com outros nomes bastante conhecidos e paradisíacos, como Barra Grande, Taipu de Dentro e Taipu de Fora.

Tranquilidade

O morador e empresário da região Amilton Santana, de 47 anos, garante que, dentre as estrelas da região, a Praia de Algodões é a mais reservada. “O pessoal dos grandes empreendimentos fica de olho, mas, por enquanto, ainda é bem tranquila”, diz ele. “O encanto está justamente nisso”, acrescenta.

Praia é conhecida por mar tranquilo e bela paisagem Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A pouca estrutura é o que dá um charme primitivo ao local, demarcado como Área de Proteção Ambiental (APA), que encanta quem está em busca de algo mais rústico. Não há forte comércio e, para encontrar mercados, farmácias e atendimento de saúde, as pessoas costumam ir ao centro do município de Maraú.

A faixa de areia é extensa e há uma grande quantidade de coqueiros, que enfeitam a paisagem que remete à quadros impecáveis. O mar transparente e calmo das piscinas naturais formadas na maré baixa completa o combo perfeito.

Apesar do movimento quase desértico, há locais onde comer e onde se hospedar. Dentre as opções, grande parte é sofisticada, fazendo o alto padrão presente mesmo em um ambiente com ‘proposta pé na areia’.

Casa-hotel Vila Oyá tem estrutura de bangalôs e suítes Crédito: Divulgação/OKA Fotografia

“Não se engane; o preço é elevado”, alerta Amilton sobre hotéis e pousadas comandados por pessoas de outros estados que resolveram desacelerar a rotina mudando para a Bahia.

Esse é o caso do casal Lívia La-Gatta e André Reis, que veio do Rio de Janeiro para morar e abrir o hotel Vila Oyá. "Nos apaixonamos pela praia na primeira vez que viemos. É um natureza muito linda e ainda intocada; todo mundo aqui tem muito carinho e respeito pelo lugar. O vilarejo é repleto de pessoas incríveis que nos receberam muito bem", diz Lívia, que tem 42 anos.

Estrutura

Para a alimentação, também há opções sofisticadas, mas não falta a proposta de comida caseira, com o Restaurante Aconchego da Célia, e o cardápio vegano da Massala Alimentação Consciente.

No primeiro, tem moqueca (R$130-R$170), peixe (R$140), risoto (R$65), petiscos (R$18-R$70), tapioca (R$18-R$28) e ainda pizza (R$40-R$80). No segundo, tudo é vegetariano ou vegano; tem hambúrgueres (R$45-R$48) e itens de cafeteria, como quiches (R$22), bolos (R$18-R$20) e salada (R$43).

Depois do almoço, a dica de lazer é curtir um dos beach clubs locais, que frequentemente recebem apresentações de samba, forró e DJs. No final do dia, vale assistir ao pôr do sol e, depois, o céu estrelado, finalizando com um jantar no restaurante da Vila Oyá, que funciona das 18h às 22h.

Com menu idealizado por Elia Schramm e comandado por Xairon Misaki, mistura clássicos da alta gastronomia internacional com ingredientes locais.

Também vale visitar outros locais nas redondezas para completar o roteiro de passeios. O Farol de Taipu, a Cachoeira do Tremembé, a Trilha das Bromélias e a Lagoa Azul são excelentes opções para quem quer explorar. O transporte entre um local e outro pode ser feito de quadriciclo, bastante comum por lá.

Como chegar

O acesso à Península de Maraú não é fácil, o que explica o movimento ainda aquém de outras regiões no Sul da Bahia. Para quem quiser ir de carro, o trajeto é trabalhoso. Saindo de Salvador, é preciso seguir pela BA-001 e contornar a Península pelo Sul, próximo a Itacaré, para então seguir cerca de 40 km ao Norte por uma estrada de terra que os moradores não querem ver asfaltada para preservar o movimento moderado.

Sem o carro, o indicado é pegar o ferry para Itaparica e, de lá, um dos ônibus diários para Camamu que custam cerca de R$45. Então será possível atravessar para Barra Grande, que também tem pista de pouso para quem puder alugar táxi aéreo. A travessia pode ser feita com barcos ou lanchas que saem a cada hora, das 6h às 17h, custando, em média, R$50 o trecho por pessoa.

Praia de Algodões Crédito: Reprodução/Redes Sociais

É preciso pagar uma taxa ao chegar em Barra Grande. Para os turistas, o custo é de R$20 por pessoa. Quem for de carro também terá que desembolsar, além desse valor, mais R$20 pelo veículo. Menores de cinco anos e maiores de 60 anos também são isentos da taxa. Estudantes, pessoas com deficiência e inscritos no CAD único têm acesso à meia entrada.

Por fim, quem estiver em Barra Grande pode alugar triciclos ou jardineiras com ou sem guia para o transporte pela Península, conseguindo, finalmente, chegar à Praia de Algodões. As diárias do aluguel custam, em média, R$250 na baixa estação e, na alta, até R$ 500. Contato para transfer: Amilton (73 99960190).

Onde ficar

Vila Oyá

Casa-hotel com bangalôs e suítes, além de restaurante que recebe não-hóspedes e funciona das 18h às 22h

Diária: R$ 1,5 mil o bangalô e R$ 1 mil a suíte

Site www.vilaoya.com.br

WhatsApp 73 99820-6213

Instagram @vila.oya

Glamping Algodões

Glamping Algodões Crédito: Divulgação/Glamping Algodões

Tendas para duas ou quatro pessoas ou chalés para quatro pessoas na proposta de acampamento confortável

Diária: Entre R$ 215 e R$ 458

Site: glamping.com.br

WhatsApp: (73) 999469625

Instagram: @glampingalgodoes

Pousada Sítio Corais

Pousada Sítio dos Corais Crédito: Divulgação/Pousada Sítio dos Corais

Proposta pé na areia, em frente às piscinas naturais e próximo ao rio Aibim

Diária: R$ 550 para duas pessoas

Site: pousadasitiocorais.com.br

WhatsApp: 73999845403

Instagram: @pousadasitiocorais

Onde comer

Aconchego da Célia

Funcionamento: de 12h às 22h (exceto quartas-feiras)

WhatsApp: 71996330607

Instagram: @aconchegodacelia

Obaê Algodões

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 17h30

Instagram: @obae.algodoes

Massala Alimentação Consciente

Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 16h

WhatsApp: 21969322662