Conheça o menu dos camarotes privados mais disputados da folia

Publicado em 1 de março de 2025 às 05:00

Chef Ricardo Silva assina bufê do camarote Viva Bahia Crédito: Fernanda Furtado/Divulgação

Quem costuma curtir o Carnaval do alto de um camarote no circuito Barra-Ondina tá acostumado a frequentar as praças de alimentação, onde os foliões que pagam pelo acesso encontram comidinhas como sanduíches, pizzas, espetinhos, salgados e outras besteirinhas para repor as energias e aguentar o trampo da folia. Verdade que esta área, neste tipo de espaço, é sempre menos concorrida do que aquela onde estão localizados os bares. Isso porque, na maior parte destes espaços a comida costuma ser paga e a bebida livre, o chamado open bar. >

Mas existem aqueles espaços exclusivos para convidados que costumam oferecer aos seus eleitos um serviço digno dos melhores restaurantes da cidade. É meio que uma regra de boas maneiras. Afinal aprendemos desde cedo que devemos tratar bem as visitas, especialmente se são nossos convidados, né? Para estes escolhidos não é reservado apenas a vestimenta - no caso o abadá - o espaço para massagem, maquiagem, cabeleireiro e outros mimos. É preciso caprichar no rega-bofe. E disso a promoter Licia Fabio entende bem. Afinal aqui na Bahia é dela o pioneirismo desse tipo de serviço premium oferecido a sua seleta lista de convidados.>

Bufê de frios do Expresso 2222 Crédito: Divulgação

Ao longo de muito tempo, ela esteve à frente de camarotes icônicos como o camarote da Brahma (estou falando dos primeiros, lá detrás, ainda no Campo Grande) e o disputadíssimo Camarote Daniela Mercury, que durante mais de uma década e pouco foi, ao lado do Expresso 2222, o mais disputado da Barra. >

De lá pra cá, milhões de foliões passaram pelo circuito Barra-Ondina, mas a semente plantada lá atrás, não só vingou como criou filhotes. Atualmente à frente do Camarote Brown By Licia Fabio, a promoter continua dando as cartas. Ou melhor, a boa gastronomia aos seus convidados. Até a próxima terça-feira, a cozinha do espaço instalado no Barravento é comandada pelo badalado restaurante Lafayette que, além do seu menu autoral, recebe diariamente um chef ou restaurante convidado para preparar, ao vivo, um prato especial. >

E mais uma vez, o time está repleto de estrelas. Vai do internacionalmente premiado Fabrício Lemos (Origem, Omí e Ori) a Danilo Fernandes (Amado), Dona Madalena (mãe de Carlinhos Brown e dona do restaurante D´Maddá), Gian Angelino (Bella Napoli), Celso Vieira (Pasta em Casa) e outros mais. Como se diz no popular: a mesa tá alta!>

Penne com ragu de Toscana do Bella Napóli para camarote Brown by Licia Fabio Crédito: Divulgação

Seguindo o trio com os pioneiros, a empresária Flora Gil, que este ano está celebrando 25 anos do Expresso 2222, não abre mão de entregar aos seus escolhidos o melhor. Especialmente em se tratando da cozinha, que ela enxerga como um dos grandes atrativos do camarote que criou com o marido Gilberto Gil. >

Localizado no primeiro piso do Edifício Oceania, o espaço tem o bufê principal assinado pelo restaurante Di Lucca, que vai oferecer aos convidados diversas opções de pratos quentes, pizzas e massas com molhos variados, inclusive sem glúten, além de frios, pães e sobremesas. >

Para além do cardápio central, haverá uma ampla variedade de snacks e uma mesa de antepastos, charcutaria e queijos das marcas Federicci e Bufalíssima, além dos chocolates da Dengo, picolés da Capelinha e café Caffeine Army.>

Arroz de frutos do mar do Ori para camarote Brown By Licia Fabio Crédito: Divulgação

Além dos tradicionais, este ano também tem estreante na vida. Trata-se do Viva Bahia que já nasce sabendo tratar os seletíssimos convidados das marcas patrocinadoras entregando uma gastronomia de ponta assinada pelo chef Ricardo Silva, do restaurante Silva Cozinha, no Rio Vermelho. >

As duas enormes ilhas de gastronomia que ele está preparando serão abertas ainda no meio da tarde para que os privilegiados foliões possam almoçar no espaço mirando o mar e a avenida. “Como o tema do camarote é uma casa de praia baiana, acolhedora, hospitaleira, então não teríamos como fugir de convidar nossos visitantes para um almoço made in Bahia”, conta o chef. >

Ricardo Silva ressalta que, a cada um dos seis dias, será oferecida uma comida local para os convidados. “De feijoada a moqueca, passando por picadinho e outras comidas do cardápio dos baianos”, completa ele que prefere não quebrar a surpresa do cardápio que será servido durante toda a noite.>

Nhoque della Fortuna do Pasta em Casa para o Brown by Licia Fabio Crédito: Divulgação