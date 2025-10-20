Acesse sua conta
CORREIO divulga leitores escolhidos como jurados para eleger melhor brigadeiro

Degustação será realizada nesta terça-feira (21); o resultado será anunciado no sábado (25)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:24

Correio Experimenta elegerá o melhor brigadeiro
Correio Experimenta elegerá o melhor brigadeiro Crédito: Shutterstock

Uma comissão formada por representantes do Jornal CORREIO escolheu três leitores assinantes para participarem como jurados da próxima edição do Correio Experimenta, que elegerá os melhores brigadeiros de 2025. O concurso cultural recebeu inscrições entre os dias  1 e 16 de outubro.

Os candidatos tinham que responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um brigadeiro perfeito?". Para concorrer, era preciso ser assinante e estar adimplente.

As vencedoras foram as assinantes Camila da Silva Pereira, Manuella Andrade Coelho e Salézia Andrade de Moraes. Elas foram escolhidas entre 24 inscritos - desses, 18 estavam aptos a participar, tendo atendido aos critérios da seleção. 

Camila enviou a seguinte frase: "Acredito que seria a escolha perfeita como jurada por ter um olhar sensível e criterioso, que valoriza não apenas o sabor, mas também o capricho, a dedicação e a história por trás de cada receita. Gosto de reconhecer o esforço e o talento de quem coloca amor no que faz. Para mim, o segredo de um brigadeiro perfeito está no equilíbrio — ponto certo, textura cremosa e aquele sabor que desperta boas memórias. Mais do que ingredientes, o toque especial é o carinho de quem prepara".

Por sua vez, Manuella concorreu com a seguinte resposta: "Eu transformo notas de sabor em notas musicais e danço quando encontro o sabor perfeito! O brigadeiro ideal tem que ter uma leve casquinha que esconde um recheio delicado e macio".

A frase de Salézia foi a seguinte: "Eu sou a escolha perfeita porque simplesmente sou loooouca por brigadeiro! Não importa se tradicional ou gourmet, brigadeiro é super bem-vindo; "ele" cai bem em qualquer ocasião, não tem hora e nem lugar, o brigadeiro é sempre bom de abocanhar. Posso estar triste como for, quando eu sinto o cheiro de um brigadeiro e, principalmente, quando o como a satisfação é altamente prazerosa...para mim, tanto faz se é brigadeiro de panela, enroladinho, no copinho, o importante é comer e poder repetir! O brigadeiro é o doce mais queridinho do Brasil, podemos encontrá-lo em aniversário de criança, de adulto, casamento etc. Até hoje não conheci quem não goste de brigadeiro e nem quero conhecer...o que eu quero mesmo é passar uma tarde me deliciando com essa maravilha, que encanta só de olhar, imagine no paladar...".

A degustação vai acontecer nesta terça-feira (21), na redação do jornal. As três assinantes vão se juntar a jornalistas e a chefs profissionais para a composição do grupo de jurados. Os produtos serão identificadas somente por números e os jurados não vão saber de quais marcas serão os produtos degustados. O resultado da degustação será divulgado na edição do jornal dos dias 25 e 26 de outubro.

