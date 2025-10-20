LITERATURA

Edições de luxo e atores no Brasil: tudo que você precisa saber sobre os 20 anos de Crepúsculo

A autora Stephenie Meyer revelou que tem rascunhos de novas histórias da saga de vampiros

Thais Borges

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:00

Saga Crepúsculo completa 20 anos em 2025 Crédito: Divulgação

A vida da americana Stephenie Meyer mudou por completo depois de um sonho. Numa madrugada de junho de 2003, a então dona de casa fantasiou a imagem de uma humana e um vampiro lindo e reluzente. Os dois estavam apaixonados, ao mesmo tempo em que ele tentava resistir a matá-la. Dois anos depois, Crepúsculo, o livro inspirado pelo sonho, fez sua estreia nas livrarias.

Dali em diante, a febre vampiresca explodiu, especialmente com o lançamento dos filmes que adaptaram a saga para os cinemas, a partir de 2008. Meyer se tornou milionária, mas o impacto daquele sonho inicial foi muito além da escritora, hoje com 51 anos. Dificilmente ela imaginaria que, em 2025, duas décadas após o lançamento, Crepúsculo tenha se tornado um dos principais marcos da literatura contemporânea. Com vampiros que não bebiam sangue humano, a saga foi responsável por formar uma geração de leitores.

Possivelmente, Meyer também não imaginaria que, ainda hoje, a base de fãs da saga continuasse tão ativa e com capacidade de se renovar. Muito desse novo cenário se deve a plataformas como o TikTok, onde são mais de dois milhões de vídeos postados com a hashtag ‘#Twilight’ (Crepúsculo, em inglês). Além disso, os filmes disponíveis em serviços de streaming como Prime Video e Netflix também ajudaram a alcançar novas gerações.

Para celebrar o aniversário de 20 anos da primeira publicação e agraciar um fandom que ainda é tão ativo, a editora Intrínseca trouxe dois novos lançamentos: a edição de luxo de colecionador de Crepúsculo (R$159,90) - com capa dura, pintura trilateral dourada e até efeito especial que faz Bella e Edward aparecerem - e um novo box que reúne os cinco livros pela primeira vez (R$ 399).

Em comemoração aos 20 anos da saga, Intrínseca lança edição de luxo de colecionador e novo box de Crepúsculo 1 de 7

Até 2020, a saga original era composta apenas por Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Naquele ano, contudo, ela lançou Sol da meia-noite, o esperado primeiro livro contado pelo ponto de vista de Edward (que chegou a ser vazado em 2009, antes de ser finalizado). O lançamento foi simultâneo aos Estados Unidos.

A autora já disse, em mais de uma ocasião, que tem mais livros sobre o universo da saga de vampiros. “Para mim, Bella e Edward estão congelados no ponto em que Amanhecer acabou”, declarou Meyer, em uma rara aparição, em entrevista ao programa televisivo Good Morning America, no mês passado. “Vou fazer alguém divulgar meus rascunhos depois que eu morrer, se eu nunca chegar a publicar. Mas, para mim, a história (de Bella e Edward) continua”, acrescentou.

Setembro costuma ser um período de comemorações entre os twihards, por ser o mês de aniversário da protagonista Bella Swan. Por isso, no mês passado, Meyer participou do festival Forever Twilight, promovido por fãs na cidade de Forks todos os anos. A autora pouco escreveu fora do universo de Crepúsculo - além dos vampiros, publicou A Hospedeira (2008) e A Química (2016) - e não atualiza seu site desde 2024.

Legado

Mas o legado de Crepúsculo garante um status de tranquilidade a Meyer - inclusive, se ela realmente confirmar uma eventual aposentadoria. Na verdade, não apenas a ela. Foi graças aos ‘twi-hards’, como eram chamados os fãs da série, que Kristen Stewart e Robert Pattinson, que interpretavam a humana Bella e o vampiro Edward, respectivamente, se tornaram celebridades A-list. Os elogios da crítica à atuação dos dois só viriam anos depois, mas, no coração das crepusculetes, não havia ninguém acima deles.

No início do ano, Pattinson comentou que ainda fica chocado com o quanto as pessoas continuam apaixonadas pela história. "É difícil de acreditar na relevância cultural que esses filmes têm, porque eles são bastante antigos. O primeiro foi lançado em 2008, p*rra", disse, em entrevista à GQ Spain, em janeiro.

Os vampiros de Crepúsculo completam 20 anos em 2025 1 de 12

A própria cidade de Forks, que tem pouco mais de três mil habitantes até hoje, já recebeu cerca de 50 mil visitantes desde 2008, segundo seu centro de visitantes - justamente pelo fluxo de fãs que fazem turismo por lá. Na verdade, até outros escritores podem agradecer a Meyer. Esse é o caso de El L. James, que lançou Cinquenta Tons de Cinza depois de escrever uma fanfic de Edward e Bella, e de produções como The Vampire Diaries. A série de televisão, que chegou a oito temporadas, só foi possível porque, em 2009, em meio ao auge de Crepúsculo, os livros da série Diários do Vampiro, publicados originalmente em 1991, foram relançados.

Até mesmo a trajetória da Intrínseca, editora que publica Crepúsculo no Brasil, teve uma guinada com a saga de vampiros. Fundada em 2003, a Intrínseca ainda era uma editora jovem quando o primeiro volume chegou aqui, em 2008. Até então, seu maior sucesso tinha sido A menina que roubava livros, de Markus Zusak. Em 2009, a editora saltou para 3,9 milhões de exemplares vendidos - no ano anterior, tinham sido pouco mais de 700 mil, segundo o noticiário da época. Segundo a editora, até hoje, mais de sete milhões de exemplares da saga Crepúsculo foram vendidos apenas no Brasil.

Outros atores, como Taylor Lautner e Ashley Greene, que interpretavam o lobo Jacob Black e a vampira Alice Cullen, não conseguiram a mesma fama depois do fim da saga, mas ainda são lembrados com carinho pelo público. Em 2022, Greene chegou a apresentar um podcast chamado Twilight Effect e, ao lado de uma amiga, destrinchava os detalhes da saga.