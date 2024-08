EDUCAÇÃO

Ebook gratuito combate fake news sobre crise climática

O primeiro passo é buscar informação confiável. Para isso, o EducaMidia lançou gratuitamente o ebook “Educação midiática e crise climática” , com sugestões de ações para o enfrentamento, direcionadas a professores e estudantes. “O ebook surgiu como uma inspiração para trazer algumas ideias para os educadores, que cada vez mais precisam e estão realmente interessados em discutir temas ligados à mudança climática. A gente tem, infelizmente, muitas tragédias como a do Rio Grande do Sul, que acabam também nos empurrando para a necessidade desse debate acontecer na escola”, comenta Daniela Machado, coordenadora de Educação do Instituto Palavra Aberta.