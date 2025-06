O ASSUNTO

Entenda a operação que prendeu prefeitos e encontrou R$ 3,2 milhões na Bahia

Polícia Federal deflagrou, nesta sexta (27), nova fase da Overclean, que investiga um esquema de desvio de emendas

Publicado em 28 de junho de 2025 às 05:00

Dinheiro foi encontrado em uma gaveta Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A sexta-feira (27) começou com o cumprimento de mandados judiciais na Bahia. A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Overclean, que investiga um esquema milionário de desvio de emendas parlamentares no estado. Desta vez, o cerco se fechou contra figuras conhecidas da política baiana: dois prefeitos foram afastados dos cargos e presos, além de um ex-gestor municipal. Entre os alvos, estão: Humberto Raimundo, popularmente conhecido como Beto (PT), prefeito de Ibipitanga; Alan França (PSB), prefeito de Boquira. Além deles, está Marcel Carneiro (PT), que comandou o Executivo de Paratinga por dois mandatos consecutivos, de 2017 até o início de 2024. >

Os envolvidos têm algo em comum além das acusações: todos integram a base política do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Durante as buscas realizadas nesta sexta-feira, os agentes da PF localizaram uma grande quantia de dinheiro em espécie na residência de Marcel Carneiro, em Paratinga, na região do São Francisco. A soma, que foi contabilizada em R$ 3,2 milhões, segundo o jornal O Globo, estava escondida em compartimentos da casa, o que reforça indícios de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro por parte do ex-prefeito.>

Marcel Carneiro, que é pré-candidato a deputado estadual, é considerado um nome competitivo no PT para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no próximo ano. Em 2024, ele elegeu o seu sucessor na cidade, Tom Santana (PT), e foi nomeado em maio deste ano no quadro da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) do governo do estado, cujo titular é Adolpho Loyola, nome influente no partido. Não há registro da exoneração dele no Diário Oficial.>

Nas suas redes sociais, o ex-prefeito já publicou várias fotos acompanhando o governador Jerônimo Rodrigues em viagens, além de registros ao lado de caciques do PT, como o senador Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.>

Nesta sexta-feira, Jerônimo falou sobre a prisão dos aliados: “Os três têm relação com a gente. Eu vou esperar a apuração dos fatos. Não tenho costume de soltar a mão daqueles que caminharam comigo. É preciso, neste momento, poder aguardar o que a Justiça vai apresentar, dar o direito de eles responderem e terem o advogado”, declarou. >

Nova fase

Deflagrada com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal, a nova fase da Overclean mobilizou agentes da PF para o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão e três ordens de afastamento de servidores públicos nas cidades de Salvador, Camaçari, Boquira, Ibipitanga e Paratinga. Os mandados foram autorizados pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF). >

Os prefeitos do PT e do PSB foram afastados cautelarmente dos cargos por ordem do STF. Eles, inclusive, foram presos em flagrante pelos agentes federais por porte ilegal de arma de fogo. Durante o cumprimento dos mandados nas casas dos gestores, foram apreendidas com eles uma escopeta e um revólver, além de uma carga de munição.>

As investigações apontam que, entre 2021 e 2024, os prefeitos atuaram em conluio com empresários para desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios, superfaturamento de contratos e pagamento de propina, usando emendas parlamentares como principal fonte de verba. Os crimes sob apuração da Polícia Federal incluem corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e participação em organização criminosa.>

Além dos prefeitos e do ex-prefeito, a ofensiva da Overclean atingiu um assessor parlamentar que integra o gabinete do deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT na Bahia. Os agentes estiveram nesta sexta na casa do assessor, que também foi afastado do cargo.>

Embora citado, Félix não foi alvo dos mandados de busca e de afastamento nesta sexta-feira, mas passou a ser formalmente investigado. Kassio Nunes, inclusive, determinou a quebra do sigilo telefônico do parlamentar e de outros envolvidos.>

Outro lado

Em nota enviada ao O Globo, a defesa de Marcel Carneiro afirmou que a medida cautelar foi "recebida com absoluta tranquilidade e atendida de forma espontânea, sem qualquer resistência ou oposição". Disse ainda que está à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos.>