TRÁFEGO

Entenda como serão as interdições e mudanças no trânsito de Salvador neste domingo (12)

Desde as primeiras horas do dia, bairros como Roma e Bonfim terão bloqueios devido a eventos que serão realizados

Thais Borges

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 19:37

Transalvador Crédito: Bruno Concha/Secom

Quem precisa circular pelos bairros de Roma, Bonfim e Centro Histórico neste domingo (12) deve ficar atento às mudanças no trânsito na região. A Transalvador divulgou que, devido a eventos que vão acontecer nessas localidades, haverá alterações no tráfego de veículos para permitir maior segurança viária e organização.

Logo cedo, entre 5h30 e 7h30, haverá interdição de tráfego em uma faixa de diversas vias ao longo do percurso. A Avenida Luiz Tarquínio (sentido Bonfim), no trecho entre o Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais e o Largo da Boa Viagem, será parcialmente fechada, assim como o Largo da Boa Viagem, Rua da Imperatriz, Avenida Dendezeiros do Bonfim (no sentido Largo de Roma) e Avenida Caminhos da Fé.

Além disso, barreiras móveis serão posicionadas na seguinte rota: Avenida Dendezeiros do Bonfim / Largo de Roma / Avenida Luiz Tarquínio; Rua da Imperatriz / Largo da Baixa do Bonfim / Avenida Dendezeiros do Bonfim; e Avenida Dendezeiros do Bonfim / Avenida Caminhos da Fé.

Já no período da tarde, ainda no domingo, haverá também mudança no tráfego de veículos do Centro Histórico de Salvador, para a realização ensaio do Olodum.

O Largo do Pelourinho ficará interditado das 13h às 17h. Para viabilizar o bloqueio, barreiras serão posicionadas no Largo do Pelourinho / Rua do Tabuão / Rua Padre Agostinho Gomes; e Largo Terreiro de Jesus / Rua João de Deus.