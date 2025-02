ENSINO SUPERIOR

Entenda por que o curso de Medicina não tem mais previsão de ser implantado pela Faculdade Santa Dulce

Graduação médica foi anunciada pelas Obras Sociais Irmã Dulce no ano passado, com início para 2026

Thais Borges

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 14:00

A Faculdade Santa Dulce funcionará em Patamares Crédito: Reprodução/Faculdade Santa Dulce

O curso de Medicina da Faculdade Santa Dulce, inicialmente anunciado para iniciar as aulas em 2026, não tem mais previsão de ser implementado. A informação foi confirmada com exclusividade pelo assessor corporativo das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Sérgio Lopes, ao CORREIO. >

De acordo com ele, a autorização para o curso nem mesmo foi solicitada ao Ministério da Educação (MEC) até o momento. Lopes cita um anseio da sociedade por um curso de Medicina da instituição, pelo próprio trabalho das Osid na área educacional. Hoje, a entidade conta com 22 programas de residência médica que acolhem profissionais de todo o Brasil. >

“Daí decorre toda uma expectativa. (O curso de Medicina) Está no nosso planejamento estratégico, mas a gente não entende que seja o momento. Nosso momento é do curso de gestão hospitalar. Medicina é um caminho que vai ocorrer naturalmente, mas não tem previsão agora", admite, citando o curso de tecnólogo em gestão hospitalar. Este, sim, deve ser implementado até 2026, em Salvador. >

"Medicina é um caminho que vai ocorrer naturalmente, mas não tem previsão agora" Sérgio Lopes Assessor administrativo das Osid

No último dia 31, o MEC divulgou a lista das universidades e faculdades que tiveram propostas habilitadas para novos cursos de Medicina na Bahia. O estado teve 33 candidaturas aprovadas na etapa de análise de admissibilidade e capacidade econômico-financeira da mantenedora. Agora, as instituições têm um período para entrar com recurso e o resultado final está previsto para maio. >

No entanto, a Faculdade Santa Dulce não estava entre elas. Na verdade, nem mesmo há instituições habilitadas a abrir novas vagas em Salvador. De acordo com as novas regras do MEC e do Ministério da Saúde, novas graduações de Medicina só podem ser implementadas a partir de agora seguindo os editais do programa Mais Médicos, cujo foco é a interiorização do ensino médico. O edital atual, que disponibilizou 5,7 mil vagas em todo o Brasil, foi lançado em novembro de 2023. >

“(Não ter a opção de Salvador) É mais uma razão pela qual você não encontrou nosso nome entre os aprovados", explica Lopes. A futura instituição vai funcionar em Patamares, em um terreno que foi doado às Osid. “Nosso foco hoje é voltado para a Faculdade Santa Dulce e a oferta do curso de gestão hospitalar. E a portaria (o edital do Mais Médicos) não contempla as capitais", pondera. >

Segundo o assessor administrativo, a graduação em Medicina sempre foi algo vislumbrado como parte do planejamento estratégico da futura instituição, mas não é o foco de trabalho agora. “Só poderemos avançar nisso no momento adequado e quando o contexto de portarias fortalecer a faculdade de medicina (da instituição)". >

No entanto, isso não significa que, uma vez que o MEC eventualmente lance um novo edital e libere vagas para Salvador, as Osid imediatamente vão entrar com o pedido para que a Faculdade Santa Dulce seja contemplada. >

“A gente não tem esse aspecto da regulamentação como norteador, mas sim o momento da instituição. Esse momento nosso é de gestão hospitalar, mas não quer dizer que, em algum momento, a gente não possa vir a ter. A gente já tem vocação de ensino", enfatiza. >

Sem fins lucrativos >

Em 21 de junho de 2023, a superintendente das Osid, Maria Rita Lopes Pontes, se reuniu com a então secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Helena Sampaio, para tratar da implantação do curso. Em 12 de outubro de 2024, em entrevista ao jornalista Jorge Gauthier, a superintendente anunciou a abertura da faculdade dentro de dois anos e adiantou que o primeiro curso seria o de Medicina. A previsão é de que as aulas começassem até 2026. >

Agora, o cenário mudou. “Medicina é uma possibilidade futura, mas, no momento, não", reforça o assessor corporativo Sérgio Lopes. De acordo com ele, a faculdade foi aprovada em duas etapas nos últimos meses: o credenciamento da instituição de ensino com conceito máximo junto ao MEC e a aprovação do curso de gestão hospitalar, também com nota máxima. >

“Houve a visita em novembro de 2024 para a habilitação da instituição e outra visita em janeiro deste ano para a habilitação para o curso de gestão hospitalar", diz. O próximo passo é aguardar a publicação do ato autorizativo no Diário Oficial da União. Somente após esta etapa é que o de gestão poderá abrir inscrições. >

Daí a expectativa de que essa graduação seja oferecida em 2026. “É mais provável que a gente faça a oferta inicial da especialização lato sensu de gestão hospitalar e, depois, o curso de gestão", acrescenta Lopes. Serão 100 vagas por ano para o curso de tecnólogo em gestão hospitalar. >

Um curso de Medicina na futura Faculdade Santa Dulce gerou interesse pela própria natureza da instituição, que é filantrópica sem fins lucrativos. Por isso, havia a expectativa de que os preços praticados fossem semelhantes ao de outra instituição que tem o mesmo perfil: a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Enquanto outras faculdades particulares de Salvador têm mensalidades que chegam a R$ 13,8 mil, a Bahiana custa pouco mais que a metade (R$ 7,6 mil, em 2025). >

Na lista de instituições habilitadas pelo MEC no fim de janeiro, há aquela que deve ter, portanto, o segundo curso privado de Medicina sem fins lucrativos no estado - a futura Faculdade Católica de Medicina da Bahia, que deve ser instalada em Camaçari. A informação foi revelada pelo CORREIO na última segunda-feira (3). >