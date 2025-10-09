SAÚDE

Escolha de Viih Tube e Neném, saiba quais os riscos do combo de cirurgias plásticas

Redes sociais têm influenciado aumento da procura por procedimentos simultâneos, mas cirurgiã plástica faz alerta

Thais Borges

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:34

Neném e Viih Tube fizeram combos de cirurgias plásticas Crédito: Reprodução

Na última quinta-feira (10), a influenciadora digital Viih Tube fez uma série de vídeos comemorando seu processo de emagrecimento. Há poucos meses, contudo, ela havia revelado que passou por um combo de cirurgias plásticas: abdominoplastia, lipoaspiração em diferentes partes do corpo e redução de mamas.

Já no mês passado, a cantora Neném, da dupla com Pepê, viralizou após compartilhar sua recuperação depois de passar por um processo semelhante: ao mesmo tempo, fez abdominoplastia, mamoplastia e lipoescultura. Outras influenciadoras, como Duda Reis, já disseram ter feito a mesma coisa.

No entanto, ainda que tenha se tornado viral na internet, o ‘combo de cirurgias’ não é feit só pelas famosas e tem riscos. De acordo com a médica e cirurgiã plástica pela Universidade de São Paulo (USP) Giulia Godoy, o movimento começou no exterior e ganha cada vez mais adeptas no Brasil.

Dra Giulia Godoy é médica cirurgiã plástica pela USP e alerta para os riscos do combo de cirurgias Crédito: Divulgação

“Vemos em consultório uma procura cada vez maior, principalmente influenciado pelas redes sociais e celebridades. Basicamente é o que chamamos de cirurgia tripla que combina normalmente: lipoaspiração, mamoplastia (mama redutora, mastopexia com próteses) e abdominoplastia”, diz.

Ao CORREIO, a médica respondeu às principais dúvidas sobre a tendência:

Existem riscos de fazer cirurgias em paralelo, mesmo em regiões diferentes?

Sim, o risco ocorre justamente por serem em áreas diferentes. Isso porque quanto maior a área do corpo que passará por cirurgia, maior será o trauma cirúrgico e, consequentemente, maior o tempo de duração da cirurgia, principalmente na lipoaspiração, que é uma cirurgia grande. Com isso, maiores são as chances de tromboembolismo, edema pulmonar e outras complicações.

Em termos de recuperação e de riscos, quais são as diferenças entre fazer um procedimento e vários combinados?

Falando de recuperação, quando fazemos todos os procedimentos em uma cirurgia só, facilita para o paciente. Ao invés de ele precisar parar em vários momentos da sua vida para a recuperação, o fará ao mesmo tempo.

Entretanto, a recuperação é mais intensa neste curto período. Quando as cirurgias são separadas, você sobrecarrega menos o seu corpo, diminui as chances de ter complicações no pós-operatório.

É uma conversa importante entre médico e paciente, para entender qual a melhor decisão priorizando sempre a saúde da paciente. Apesar de ser uma tendência entre famosos e influenciadores, é preciso muita cautela e entender se aquilo é o melhor para sua saúde e estilo de vida.

Muitas dessas cirurgias são feitas após a maternidade - um movimento que até ganhou o nome de Mommy MakeOver. Quanto tempo depois do parto é possível fazer cirurgias como as da ViihTube e Duda Reis?

É muito variável. Precisa pensar se a paciente ainda está amamentando. Neste caso, é preciso esperar entre três e seis meses após o término da amamentação, principalmente no caso de procedimentos cirúrgicos na mama, pois o risco de infecção na mama enquanto a paciente produz leite é bem mais alto.