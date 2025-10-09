EDUCAÇÃO

Reta final: saiba o que estudar em cada área a um mês do Enem

Mais de 428 mil baianos farão as provas nos dias 9 e 16 de novembro

Thais Borges

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 05:00

Enem Crédito: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock

Faltando exatos 30 dias para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a dica dos professores é focar nos temas que mais podem fazer a diferença. Nos dias 9 e 16 de novembro, 428 mil baianos vão participar do exame.

A preparação das próximas semanas, porém, deve ser estratégica. No primeiro dia, são provas de Linguagens, Redação e Ciências Humanas, enquanto a segunda data é para Matemática e Ciências da Natureza. A Bahia é o estado com o maior número de inscritos, ficando atrás apenas de São Paulo, com 751 mil candidatos, e Minas Gerais, que registrou 464 mil estudantes.

A pedido do CORREIO, professores de diferentes áreas indicaram o que priorizar nessas últimas semanas. “O essencial é deixar de lado a ideia de estudar tudo e concentrar-se no que realmente faz a diferença. Neste momento, o candidato deve revisar os conteúdos mais recorrentes e, sobretudo, aprofundar suas habilidades de leitura e interpretação”, diz a professora Danielle Capriolli, coordenadora de área de Língua Portuguesa do Ensino Médio da Escola Bilíngue Pueri Domus (SP).

Segundo ela, a prova de Linguagens avalia mais a capacidade de compreensão do mundo pela da linguagem do que regras gramaticais. Nos últimos anos, contudo, a prova tem ampliado a abordagem de literatura, incorporando músicas e textos contemporâneos como objeto de leitura.

Nas últimas edições, a professora lembra que foram cobradas letras de artistas como Caetano Veloso e que houve referências a autores contemporâneos, como Conceição Evaristo e Itamar Vieira Jr. Para Danielle, isso reforça a ideia de que a prova valoriza não apenas o domínio da tradição literária, mas também a capacidade de reconhecer a arte como linguagem viva, que se manifesta em diferentes formas de expressão.

“É hora de ler com propósito. Sempre digo aos meus alunos que, no ano do vestibular, até bula de remédio serve como repertório. Quando for à escola ou ao trabalho, ouça podcasts, converse sobre o que ouviu ou leu com amigos e familiares”, orienta.

Outra dica é retomar a análise de textos multimodais, a exemplo de charges, propagandas, memes e tirinhas. Isso é importante porque o Enem valoriza a articulação entre linguagem verbal e visual. Os estudantes devem, ainda, revisar aspectos que fortalecem a Redação, como estar por dentro de acompanhar debates contemporâneos e fazer reflexões sobre questões sociais, culturais e tecnológicas.

“Nesta reta final, o ideal é resolver provas anteriores, observar padrões de cobrança e simular o tempo de execução. A prova de Linguagens convida o estudante a perguntar: 'O que este texto quer me dizer?' e essa competência se desenvolve com prática e repertório”, reforça Danielle.

Consolidar

Já a prova de Matemática é considerada uma das mais importantes e temidas pelos estudantes, porque praticamente todas as questões são da mesma disciplina - ao contrário das outras áreas, que reúnem pelo menos três matérias.

Para o professor de Matemática Fábio Yamamoto, do Ensino Médio da Escola Bilíngue Pueri Domus Aclimação, é um momento decisivo. “A essa altura da preparação, a principal prioridade do estudante deve ser consolidar os conhecimentos já adquiridos ao longo do ano. Não é recomendável tentar aprender grandes blocos de conteúdo novo em tão pouco tempo, pois isso pode gerar ansiedade e confusão”, indica.

Por outro lado, o foco dos próximos dias deve ser de revisão ativa, no treino de interpretação e na resolução de questões com perfil da prova. Ainda assim, alguns assuntos são mais recorrentes, segundo o padrão de edições anteriores, e merecem atenção especial, na avaliação do professor. Esse é o caso dos tópicos dentro de proporcionalidade e de funções (veja mais a seguir).

“Outro ponto essencial nesta reta final é treinar a gestão do tempo. Resolver provas anteriores, especialmente dos últimos cinco anos, ajuda o aluno a identificar os tipos de textos e questões que mais consomem tempo e a traçar estratégias para otimizar o desempenho no dia do exame”, diz.

O que fazer nos próximos 30 dias

Linguagens

- Ampliar o olhar sobre literatura, incluindo canções e textos contemporâneos que dialogam com aspectos sociais. As últimas edições contaram com textos de Conceição Evaristo, Itamar Vieira Jr. e Caetano Veloso;

- Resolver provas anteriores, observar padrões de cobrança e simular o tempo de respostas

Redação

- Acompanhar debates contemporâneos que podem enriquecer os repertórios obrigatórios na prova;

Matemática

- Proporcionalidade: inclui tópicos como regra de três simples e composta, porcentagem, razão e escalas. Os conceitos podem ser abordados em diferentes contextos, como interpretação de infográficos, tabelas, propagandas e textos jornalísticos.

- Funções (1º e 2º graus). A leitura e a interpretação de gráficos e tabelas são competências centrais no Enem, especialmente em questões interdisciplinares.

- Se houver tempo, vale também revisitar noções de geometria plana e espacial, como áreas, perímetros, volumes e relações métricas. As questões com esses temas costumam ter “bom custo-benefício”, ou seja, exigem menos tempo de resolução e garantem pontos importantes.

Ciências da Natureza:

- A dica é revisar alguns dos temas que mais aparecem. Em Biologia, sempre há muito espaço para ecologia, biotecnologia, evolução e fisiologia humana.

- Em Física, alguns dos temas mais cobrados são de eletrodinâmica, termologia, mecânica e ondulatória.

- Em Química, o destaque vai para a Química Orgânica. Na sequência, vêm os temas de química ambiental e química geral.

Ciências Humanas:

É sempre importante acompanhar Atualidades e lembrar que a prova tem questões interdisciplinares. Ainda assim, em História, vale revisar História do Brasil e contemporânea, além de História dos movimentos sociais.

Em Geografia, temas como urbanização e geopolítica são frequentes, mas geografia física e ambiental também costuma aparecer.

Em Filosofia, é comum haver questões de Filosofia antiga (que vai dos pré-socráticos a Aristóteles) e temas como moral, ética e justiça.