Universidade promove evento gratuito para prevenção de câncer de mama em pets

Iniciativa focada em cadelas e gatas será nos próximos dias 17 e 18 de outubro

Thais Borges

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:23

Outubro Rosa Pet da Unifacs será nos dias 17 e 18 de outubro Crédito: Divulgação

Para prevenir o câncer de mama em cadelas e gatas, tutores podem levar seus animais para participar do Outubro Rosa Pet, ação promovida pela Universidade Salvador (Unifacs), nos próximos dias 17 e 18 de outubro. O evento é gratuito e será realizado no Complexo Médico Veterinário (Clivet), no campus Tancredo Neves, em Salvador.

Os atendimentos vão ser oferecidos das 13h às 21h, no dia 17, e das 8h às 11h, no dia 18. A programação inclui exames de palpação em cadelas e gatas, além de orientações sobre prevenção, fatores de risco e diagnóstico precoce do câncer de mama. Materiais educativos também serão distribuídos ao público.

Uma das principais medidas preventivas é a castração em idade adequada. A cirurgia pode reduzir em até 90% os riscos de desenvolvimento da doença em pets. Além disso, fazer exames periódicos ajuda na detecção precoce e aumenta as chances de sucesso no tratamento.

“Nosso papel é reforçar que a saúde dos animais também depende da atenção preventiva. Assim como cuidamos das pessoas, devemos olhar com carinho e responsabilidade para nossos pets”, afirma a coordenadora Acadêmica de Medicina Veterinária da Unifacs, Aline Quintela.

Serviço:

Outubro Rosa Pet – UNIFACS

Data: 17 e 18 de outubro

Horários: 17/10, das 13h às 21h | 18/10, das 8h às 11h