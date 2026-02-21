Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esquema cruel no sertão: o que já se sabe sobre grupo que mutilava tubarões na Bahia

Três chineses seguem presos após operação deflagrada pela Polícia Federal, Ibama e Inema em Rodelas; barbatanas são consideradas iguaria de luxo na China

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 05:00

Imóvel afastado no sertão, espécies ameaçadas e informações escondidas: o que se sabe sobre os criminosos que arrancavam barbatanas de tubarão na Bahia
Imóvel afastado no sertão, espécies ameaçadas e informações escondidas: o que se sabe sobre os criminosos que arrancavam barbatanas de tubarão na Bahia Crédito: Polícia Federal/Divulgação

Tubarão-lixa e tubarão-azul. Essas são duas das espécies ameaçadas de extinção que foram inicialmente identificadas em meio a uma carga com mais de 1,58 tonelada de barbatanas de tubarão apreendida na Bahia, no último dia 12. A carga ilegal estava em um imóvel na zona rural de Rodelas, na região do Vale do São Francisco, com o envolvimento de três chineses e quatro brasileiros, incluindo um adolescente.

A operação conjunta foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), após troca de informações de inteligência entre as instituições. De acordo com as autoridades, o espaço era usado como um ponto para o beneficiamento e armazenamento ilegal de barbatanas de tubarão, atividade proibida pela legislação ambiental brasileira.

Imóvel afastado no sertão, espécies ameaçadas e informações escondidas: o que se sabe sobre os criminosos que arrancavam barbatanas de tubarão na Bahia

Tubarão-lixa e tubarão-azul. Essas são duas das espécies ameaçadas de extinção que foram inicialmente identificadas em meio a uma carga com mais de 1,58 tonelada de barbatanas de tubarão apreendida na Bahia, no último dia 12. por Polícia Federal/Divulgação
A carga ilegal estava em um imóvel na zona rural de Rodelas, na região do Vale do São Francisco, com o envolvimento de três chineses e quatro brasileiros, incluindo um adolescente. por Polícia Federal/Divulgação
De acordo com as autoridades, o espaço era usado como um ponto para o beneficiamento e armazenamento ilegal de barbatanas de tubarão, atividade proibida pela legislação ambiental brasileira. por Polícia Federal/Divulgação
Segundo o delegado de Polícia Federal Micael Andrade, responsável pela investigação e lotado na Delegacia da PF em Juazeiro, o município de Rodelas foi escolhido para dificultar as investigações, por se tratar de uma cidade no sertão baiano. por Polícia Federal/Divulgação
Os chineses tinham se fixado em Rodelas, mas moravam originalmente em outros estados, como Paraná e São Paulo. por Polícia Federal/Divulgação
Uma vez na casa, os chineses trabalhavam diariamente no beneficiamento das barbatanas, devido à grande quantidade de material que era recebido, tratado e encaminhado. por Polícia Federal/Divulgação
Eles até evitavam sair do local e limitavam o acesso de outras pessoas. Agora, a investigação vai seguir com a análise do material apreendido, dos celulares e tablet, além de anotações encontradas no local. por Polícia Federal/Divulgação
Havia uma separação de funções: os brasileiros trabalhavam, por diária, em uma etapa específica do processo de beneficiamento, enquanto os chineses compartilhavam as informações e proibiam os brasileiros de fazerem registros do que acontecia lá ou de comentar com outras pessoas. por Polícia Federal/Divulgação
A atuação criminosa em Rodelas, de forma geral, começou há mais tempo: a presença do grupo na cidade é de pelo menos novembro de 2024. por Polícia Federal/Divulgação
Barbatanas de tubarão são consideradas uma iguaria de luxo na China, por seu alto valor no país. O produto é muito cobiçado pelo tráfico internacional para fins alimentícios e medicinais. por Polícia Federal/Divulgação
Além do tubarão-lixa e do tubarão-azul, foram encontradas outras espécies, que serão identificadas geneticamente pelo laboratório de perícia criminal federal. por Polícia Federal/Divulgação
Em nota, o Ibama explicou que as barbatanas costumam ser obtidas por um método conhecido como finning, em que as nadadeiras do tubarão são removidas e o animal é descartado ainda vivo no mar. Essa prática é considerada altamente cruel e é responsável por severos impactos ambientais, especialmente em espécies ameaçadas de extinção. por Polícia Federal/Divulgação
Imóvel afastado no sertão, espécies ameaçadas e informações escondidas: o que se sabe sobre os criminosos que arrancavam barbatanas de tubarão na Bahia por Polícia Federal/Divulgação
1 de 13
Tubarão-lixa e tubarão-azul. Essas são duas das espécies ameaçadas de extinção que foram inicialmente identificadas em meio a uma carga com mais de 1,58 tonelada de barbatanas de tubarão apreendida na Bahia, no último dia 12. por Polícia Federal/Divulgação

Segundo o delegado de Polícia Federal Micael Andrade, responsável pela investigação e lotado na Delegacia da PF em Juazeiro, o município de Rodelas foi escolhido para dificultar as investigações, por se tratar de uma cidade no sertão baiano. O local poderia ser considerado improvável e, na avaliação do delegado, indica a “a alta capacidade desse grupo criminoso”.

Os chineses tinham se fixado em Rodelas, mas moravam originalmente em outros estados, como Paraná e São Paulo. “Os indícios são de que aquele ponto de beneficiamento específico nessa casa em Rodelas estaria sendo utilizado há cerca de cinco meses, mas isso ainda vai ser confirmado a partir da análise dos celulares, das oitivas dos envolvidos e da oitiva da proprietária que alugou para os chineses”, explica Andrade.

Uma vez na casa, os chineses trabalhavam diariamente no beneficiamento das barbatanas, devido à grande quantidade de material que era recebido, tratado e encaminhado. Ainda de acordo com o delegado, eles até evitavam sair do local e limitavam o acesso de outras pessoas. Agora, a investigação vai seguir com a análise do material apreendido, dos celulares e tablet, além de anotações encontradas no local.

Para o delegado Micael Andrade, certamente haverá mais desdobramentos e identificação de mais pessoas envolvidas. “A gente tem plena certeza de que existem (outros núcleos em outras cidades), porque esses tubarões são capturados em algum ponto do litoral brasileiro. Tem um ponto de captura, de armazenamento e de encaminhamento para essa casa em Rodelas. De lá, a gente tem também certeza de que (a carga) vai para outro ponto de escoamento, de saída do território brasileiro”.

Os três chineses continuam presos, uma vez que a prisão em flagrante deles foi convertida em prisão preventiva. Havia uma separação de funções: os brasileiros trabalhavam, por diária, em uma etapa específica do processo de beneficiamento, enquanto os chineses compartilhavam as informações e proibiam os brasileiros de fazerem registros do que acontecia lá ou de comentar com outras pessoas.

“Os brasileiros sequer sabiam como era todo processo de beneficiamento. Iam para a casa com a função de ‘pelar’ as barbatanas e depois iam embora. Os chineses que seguiam com a finalização do beneficiamento”, acrescenta Andrade.

Crueldade

Foi a primeira vez que uma operação do tipo foi deflagrada na Bahia, mas, segundo o Ibama, apreensões semelhantes já tinham sido feitas pelo órgão em estados como Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina e São Paulo. A atuação criminosa em Rodelas, de forma geral, começou há mais tempo: a presença do grupo na cidade é de pelo menos novembro de 2024.

“Em que pese a apreensão ter ocorrido em Rodelas, município que fica a mais de 400 quilômetros do litoral brasileiro, acredita-se que esses tubarões eram capturados ao longo do litoral do Nordeste e, posteriormente, transportados para Rodelas para beneficiamento e posterior exportação”, informa o Ibama, em nota.

Barbatanas de tubarão são consideradas uma iguaria de luxo na China, por seu alto valor no país. O produto é muito cobiçado pelo tráfico internacional para fins alimentícios e medicinais. Assim, o Ibama entende que um possível destino para a carga apreendida seria a China. Além do tubarão-lixa e do tubarão-azul, foram encontradas outras espécies, que serão identificadas geneticamente pelo laboratório de perícia criminal federal.

Em nota, o Ibama explicou que as barbatanas costumam ser obtidas por um método conhecido como finning, em que as nadadeiras do tubarão são removidas e o animal é descartado ainda vivo no mar. Essa prática é considerada altamente cruel e é responsável por severos impactos ambientais, especialmente em espécies ameaçadas de extinção.

“A distância entre o local de captura e o de beneficiamento demonstra o nível de complexidade e sofisticação da operação criminosa. Dessa forma, o Ibama buscará identificar todos os envolvidos, desde a pesca até a exportação”, informa o órgão.

O Inema também confirmou que foi a primeira ação de campo do órgão para coibir esse crime ambiental no estado, em conjunto com as forças de polícia. A partir de agora, haverá a continuidade das investigações, “que serão desdobradas a partir dessa primeira abordagem, que determinará quais novas ações poderão ser desenvolvidas”.

Tags:

Meio Ambiente Tubarão

Mais recentes

Imagem - Eric Dane dedicou últimos meses de vida a escrever livros de memórias e reflexões sobre a vida

Eric Dane dedicou últimos meses de vida a escrever livros de memórias e reflexões sobre a vida
Imagem - STF’ dos EUA derruba as tarifas de Trump

STF’ dos EUA derruba as tarifas de Trump
Imagem - Não deu samba: Virginia e Lula se deram mal no Carnaval

Não deu samba: Virginia e Lula se deram mal no Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro