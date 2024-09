É LOGO ALI

Gigantes de argila: Quem é a artista por trás dos Homens de Barro de Ibirataia?

15ª edição do Festival da Queima dos Homens de Barro, acontece entre os dias os dias 18 a 21 setembro na região do chocolate e do cacau

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 16 de setembro de 2024 às 08:08

Selma Calheiras é artista plástica e criadora do Festival de Queima dos Homens de Barro Crédito: Divulgação

Primeiro a inspiração. Em seguida, a forma, a modelagem. E, finalmente, a transformação do barro em escultura: “A queima de forno para o ceramista é uma coisa muito simbólica. É o fogo que muda tudo, dá a vida. Se você não queima, está fadado a desmanchar”, conta a artista plástica Selma Calheiros, que pretende transformar o município de Ibirataia, na ‘Cidade dos Homens de Barro’. Com a expectativa de produzir mil esculturas de cerâmica que podem alcançar até 8 metros de altura e chegam a pesar até três toneladas, a artista quer construir um museu ao ar livre que seja, também, um centro cultural com espaço para música, folclore e gastronomia.

“É o meu sonho, o legado que quero deixar como artista. Hoje já temos 85 peças construídas. Tenho certeza de que vai ser um patrimônio para a cidade, um patrimônio da Bahia. É isso o que penso, o que busco, o que quero para o futuro da região”, acrescenta. E é justamente esse sonho de Selma que dá vida a 15ª edição do Festival da Queima dos Homens de Barro (@homensdebarro), que acontece entre os dias 18 a 21 setembro, em Ibirataia, na região sul da Bahia. Nascida e criada na cidade, a artista é também idealizadora do evento, onde constrói novas peças que vão compor o acervo do museu que lá na frente vai gerar um novo fluxo de visitantes ao interior da Bahia.

“'Os Homens de Barro' representam a conexão entre o homem e a terra. Da terra viemos, para a terra voltaremos. São pessoas humildes, resilientes, homens e mulheres, filhos desse cacau, que respeitam a terra, respeitam o outro e que estão sempre buscando caminhos. A queima é um momento de oportunidade para as pessoas viverem essa experiência e a ‘escada’ para um projeto maior de construção desses homens de barro que vão integrar o nosso acervo. No geral, a queima de uma escultura desse tamanho dura em torno de sete dias, mas eu sempre deixo para finalizá-la no dia do evento”.

O festival que vem reunindo turistas nacionais e internacionais, atraídos pelos homens de barro conta com uma vasta programação distribuída em quatro dias. São diversas oficinas de cultura, arte e educação, workshops, exposições artísticas, shows musicais, uma feira de economia criativa e a imersão na cultura regional cacaueira (confira ao lado). Um dos momentos mais aguardados como destaca Selma, é o ritual do 'Nascimento dos Homens de Barro', que faz referência a criação das esculturas gigantes, envolvendo mais de 80 performistas locais.

“O nascer do homem de barro é muito especial. É o momento em que as pessoas se vestem de barro, as luzes são apagadas e elas circulam com lamparinas acesas. É um ritual que eu criei que está muito vinculado ao meu trabalho, ao propor isso e sentir esse ser. Esta é a maior simbologia que trago entre minha arte e a vida. É um momento lindo, mágico”, explica Selma.

Legado

Localizado na região cacaueira, o município de Ibirataia não tinha muita tradição para o turismo ou artesanato, como pontua Selma, que precisou sair da cidade, ir morar no Rio de Janeiro, participou de feiras com criações voltadas para o segmento de decoração até ver sua arte chegar na Europa. A partir daí, Selma decidiu retornar à Bahia com a proposta de movimentar o potencial econômico dessas atividades aqui. “Percebi que poderia fazer a diferença aqui. Aos poucos, a gente tem trazido também as escolas para dentro da cerâmica, realizando oficinas, exatamente para dar oportunidade, fortalecer e ter o pertencimento disso”.

‘Os Homens de Barro’, fazem parte do projeto Cores da Terra e surgiram a partir de uma encomenda de clientes da Bélgica que encomendou uma coleção de pequenos homens de cerâmica. “Eram nove peças de 15 cm, no máximo. Quando percebi, essas imagens, eram, na verdade, uma instalação. Olhei e disse que se chamariam ‘Os Homens de Barro’. A partir disso, veio a ideia de fazê-los maiores”.

Festival de Queima dos Homens de Barro acontece há 15 anos em Ibirataia Crédito: Divulgação

O festival surgiu de forma experimental: “Convidei algumas pessoas para comemorar a queima de forno. No ano seguinte já veio a comunidade, os amigos trouxeram um violão. E o evento cresceu e se transformou em uma festa. Divulgamos nas redes sociais e a queima começou a trazer gente de todo lugar. Trabalho no meio de todo mundo. Toda edição tem uma surpresa e busco uma coisa diferente”.

A Cerâmica Cores da Terra fica na Fazenda Barra da Sapucaia. A argila é extraída próximo aos leitos do Rio de Contas e é Selma quem prepara suas próprias massas. Na queima, a escultura gigante é exposta no forno a uma temperatura de 900 a mil graus. As peças, levam, em média, de quatro a seis meses para serem produzidas e, quase sempre, em grupos de nove a 12 homens por vez. Recentemente, Selma Calheiros, entregou um homem de barro em uma versão menor, de cerca de 40 cm, para a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, durante sua passagem por Salvador, em julho desse ano.

“Aqui é a minha cidade natal, dos meus pais e avós. Viver de arte nunca foi fácil, mas minhas peças hoje estão na Europa e no Brasil inteiro, principalmente, em São Paulo, Rio de Janeiro e nas capitais. Sem dúvida, o festival é uma oportunidade de conhecer a cerâmica e todo esse universo”, ressalta a artista plástica, que no próximo ano quer viajar com essas esculturas pelo Brasil: “O pensamento é fazer peças ainda maiores. O desejo é levar 'Os Homens de Barro' para as capitais, a fim de torná-los mais conhecidos Estamos buscando caminhos para fazer isso acontecer”.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL

18/09 - Vivência gratuita de arte educação para crianças da região.

19/09 - Vivência gratuita de arte educação para professores da região.

20/09 - Vivência no mundo da arquitetura, decoração e design de interiores: onde a arte os encontra.