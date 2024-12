TURISMO

Ilha para aluguel: conheça paraíso na Bahia com refeições completas e diária de R$ 6 mil

Valor vale para oito pessoas e casa na propriedade pode receber até 18

Carolina Cerqueira

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 02:00

Ilha do Manguinho vista de cima Crédito: Divulgação/Alugue Uma Ilha

Já pensou em ser dono de uma ilha? Se o feito extravagante estiver muito distante do seu orçamento, que tal o aluguel por alguns dias? Tenha certeza de que o valor da diária vai te surpreender positivamente. O paraíso é a Ilha do Manguinho e fica próximo a Morro de São Paulo, no município de Cairu.

São 300 mil metros quadrados de belas paisagens, incluindo a área de mangue. O banho de mar é com águas calmas e quentinhas e o silêncio é quebrado somente pelo som dos pássaros, do balanço dos coqueiros e eucaliptos e dos pescadores desbravando o mar.

Os inquilinos não precisam nem mesmo se preocupar com comida; tudo é servido por uma equipe de funcionários e está incluso no orçamento. Cozinheira, camareira, concierge e caseiro trabalham para levar o serviço de hotel para a ilha paradisíaca.

Há café da manhã, almoço, jantar e petiscos entre as refeições, com receitas inspiradas na culinária baiana e regional. Tudo para ser disfrutado numa casa com seis suítes com ar condicionado, sala de estar, varanda com redes e vista para o mar, cozinha, área gourmet, churrasqueira e parque infantil. A capacidade é de 18 pessoas.

Veja a localização da ilha Crédito: Divulgação/Alugue Uma Ilha

“No início, não oferecíamos esse serviço completo, mas depois fomos percebendo que a logística para alimentação era difícil para os hóspedes por conta do deslocamento”, explica o administrador da ilha, Fabricio Meirelles, de 33 anos.

Com tudo ali à disposição, os inquilinos nem precisam se preocupar com deslocamento. O local, para a maioria das pessoas, é procurado para descanso e tranquilidade, mas, para quem não consegue ficar parado, há diversas opções de atividades.

O que fazer por lá

É possível fazer trilhas, andar de bike, fazer yoga, observar pássaros, mergulhar, andar de caiaque, fazer stand up paddle, surfar, jogar frescobol, jogar futevôlei. Apesar de não haver instrutores no local, os equipamentos são disponibilizados gratuitamente.

Também podem ser feitos passeios pela região, como para Morro de São Paulo, onde é possível aproveitar a tirolesa do Farol ao Morro e o por do sol na Toca do Morcego; para a Praia Linda, que fica na Gamboa; e para Moreré, em Boipeba. As lanchas devem ser alugadas à parte, mas o administrador indica os contatos de quem organiza os passeios.

Para chegar à ilha, as opções são alugar uma lancha particular que leva o hóspede direto de Salvador para a Ilha do Manguinho, ir de carro até o atracadouro Bom Jardim e atravessar de barco, fazer o translado de helicóptero ou pegar um pequeno avião que leva até Morro de São Paulo e atravessar de barco. Todos os contatos de quem organiza os deslocamentos também são indicados pelo administrador.

O aluguel é de no mínimo duas diárias. Cada uma delas custa R$ 6.000 para oito hóspedes, ou seja, R$ 750 para cada pessoa. Para mais de oito hóspedes (a casa comporta até 18), é cobrada uma taxa adicional de R$500 por adulto e R$ 300 por criança de 6 a 11 anos. Crianças até 5 anos não pagam. Para o réveillon, já não há mais disponibilidade, somente a partir de janeiro. No Carnaval, ainda há vaga e o aluguel terá que ser de no mínimo seis diárias.

Hóspedes famosos

A ex-BBB Key Alves é um dos nomes famosos que já alugaram a ilha, além de baianos como Saulo Fernandes, que passou uma tarde por lá. Até mesmo a cantora Ludmilla, junto com a esposa Brunna Gonçalves, já passou pela Ilha do Manguinho. “Hoje resolvi pegar uma ilha privada inteirinha pra descansar e curtir com a minha família e com meus amigos”, escreveu na época, no perfil dela no X (antigo Twitter).

Hoje resolvi pegar uma ilha privada inteirinha pra descansar e curtir com a minha família e com meus amigos ? pic.twitter.com/wEwwhndcM0 — LUDMILLA (@Ludmilla) December 30, 2022

A influencer Ju de Paulla foi uma das convidadas da cantora. "Acordei hoje com a Ludmilla com uma lancha na minha porta em Morro de São Paulo me chamando pra ir pra uma ilha privada que ela fechou pra descansar com ela!!!", escreveu no X na época.

Para casar numa ilha

Além das diárias comuns, a Ilha do Manguinho também pode ser alugada para realização de eventos corporativos em esquema de day use e para casamentos. A primeira opção custa o valor de uma diária. Já para os casamentos, que podem ser para até 150 convidados, é preciso fazer um pacote de três diárias e, para pernoite, a quantidade máxima de pessoas continua sendo de 18.

O administrador Fabricio Meirelles conta que o primeiro casamento foi realizado no ano passado, depois de produtores de eventos descobrirem a Ilha. “A gente tem essa parceria, indicamos todos os contatos das empresas que vão organizar todo o casamento e cuidar do transporte dos convidados”, explica.

História do local

A família de Fabricio chegou à Ilha do Manguinho há 30 anos. “Tudo começou com meu pai, eu tinha uns 3 anos na época, então cresci lá, tenho muitas memórias de infância nesse lugar”, relata. Mas foi preciso esperar bastante tempo (24 anos, especificamente) até a liberação da devida documentação para a construção da casa.

Foi somente há seis anos, portanto, que surgiu a ideia de alugar o local. “É realmente paradisíaco porque a área terrestre da ilha pertence à minha família. Só não colocamos muros nem nenhum tipo de cerca e ninguém fica proibido de frequentar a praia que cerca a ilha”, explica Fabricio.

